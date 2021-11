Rankendorf/Remscheid

Frederic Kirsch aus Rankendorf hat den deutschen Meistertitel im Schwimmen über 200 Meter Rücken nach Nordwestmecklenburg geholt. Der 17-Jährige ließ in Remscheid die Konkurrenz bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft im Schwimmen für Sportler mit Behinderung hinter sich. Nach 2018 und 2019 ist es bereits die dritte Meisterschaft, die der

Frederic Kirsch in seinem Element: Der Rankendorfer gewann über 200 Meter Rücken die Goldmedaille. Quelle: privat

heute 17-Jährige auf nationaler Ebene gewann. Seit seiner Kindheit sammelt er Titel wie am Fließband. Dass er sich im Wasser so wohlfühlt, hat einen Grund. Frederic kam mit körperlichen Einschränkungen zur Welt, er war spastisch. Das bedeutet, dass seine Motorik gestört ist. Doch das ist nur außerhalb des Beckens zu sehen, im Wasser, so seine Mutter in einem früheren Interview, bewege er sich flink wie eine Rakete.

Schwimmen als Teil der Bewegungstherapie

Frederic Kirsch (links) beim Start. Quelle: privat

Doch wie kommt ein Jugendlicher aus dem kleinen Ort der Gemeinde Roggenstorf dazu, die Konkurrenz aus der ganzen Republik hinter sich zu lassen? Mit ganz viel Trainingsfleiß und Spaß am Schwimmen. „Von Anfang an hatte Frederic Freude daran und war im Wasser in seinem Element“, sagt seine Mutter Yvonne Kirsch über ihren Sohn.

Das erste Mal überraschte er die Familie, als er mit gerade einmal sechs Jahren mit dem Seepferdchen nach Hause kam. Abgelegt hatte es der damalige Erstklässler im Medizinischen Förderzentrum für Körperbehinderte (MFZK) in Schwerin. Die Schule besucht er aufgrund eines körperlichen Handicaps. Das wöchentliche Schwimmen ist dort Teil des Unterrichts.

Doch für Frederic ist das Schwimmen sehr viel mehr. Der Ehrgeiz des Jungen fiel den Trainern auf, er wurde ins Schwimm-Team aufgenommen und seit der dritten Klasse ist er bei Wettkämpfen immer vorn dabei. Inzwischen sogar ganz von.

Erstes DM-Gold über 400 Meter Freistil

Abwechselnd immer mit dabei waren Frederics Eltern, die mit ihrem Sprössling bei den Wettkämpfen mitfieberten und sich mit ihm freuten. Das war auch 2018 in Remscheid so, wo der Rankendorfer mit 14 Jahren über 400 Meter Freistil seinen ersten deutschen Meistertitel errang. 2019 holte er sich über 200 Meter Rücken den Titel.

Frederic Kirsch (rote Badehose) inmitten seiner Mannschaft des Medizinischen Förderzentrums für Körperbehinderte Schwerin bei den Titelkämpfen in Remscheid. Quelle: privat

2020 sollte sein letztes Jahr als aktiver Schwimmer werden. Denn im Anschluss wollte sich Frederic in der zehnten Klasse auf die Prüfungen zur Mittleren Reife vorbereiten. Zwar sind die Bedingungen im MFZK in Schwerin optimal. Aber das tägliche Training und Wettkämpfe über mehrere Tage seien sehr zeitintensiv und anstrengend, berichtet seine Mutter. So beginnt für Frederic seit vielen Jahren der Tag schon um 5 Uhr. Um kurz nach 6 Uhr wird er dann mit dem Kleinbus nach Schwerin abgeholt, selten ist er vor 17 oder 18 Uhr wieder zu-Hause.

Doch 2020 war nicht das Ende seiner Schwimmkarriere. Corona bremste den Sport aus, es gab weder Training noch Wettkämpfe. Sehr zum Leidwesen von Frederic, der nun seiner geliebten Sportart nicht mehr nachgehen konnte. Doch der Körper war an das Training und die Belastungen gewöhnt. Weil die Schwimmhalle geschlossen wurde, schnappte sich der Schüler sein Mountainbike und hielt sich auf diese Weise fit.

In diesem Jahr dann die gute Nachricht, Wettkämpfe können wieder stattfinden. Und Frederic ging wieder ins Becken, trainierte auf die Meisterschaft hin. Allerdings startete er gerade einmal acht Wochen vor den Wettkämpfen mit dem Spezialtraining. Fünfmal pro Woche pushte ihn sein Trainer Gunnar Müller.

Mit Bestzeit zum Sieg

Und es funktionierte: Mit seiner Bestzeit von zwei Minuten und 58 Sekunden gewann er über 200 Meter Rücken die Goldmedaille. Außerdem holte er noch Bronze in den Disziplinen 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil sowie 200 Meter Freistil. Das Training hatte sich ausgezahlt.

War das jetzt der letzte Wettkampf des Jugendlichen aus Rankendorf? Wohl eher nicht. Denn im März 2022 findet die Internationale Deutsche Meisterschaft in Berlin statt. Und daran würde Frederic gerne teilnehmen, wie seine Mutter berichtet. 2019 hatte er sich an gleicher Stelle im Rückenschwimmen mit Sportlern aus Ländern wie den USA, England, der Türkei und Estland gemessen und einen herausragenden 7. Platz erreicht.

Wenn der 17-Jährige im Sommer 2022 seine Abschlussprüfungen nach der zehnten Klasse hinter sich hat, möchte der Rankendorfer eine Lehre zum Lokführer beginnen. Das wäre sein Traumberuf, wie Yvonne Kirsch sagt. Schon als Kind hat sich ihr Sohn für Lokomotiven interessiert, kennt mittlerweile sämtliche Baureihen und würde wohl am liebsten im Fernverkehr einen ICE fahren.

Ob sich der Wunsch eines Lokführers erfüllt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Zur Zeit laufen Auswahlgespräche und Fähigkeitstests. Und vielleicht sieht man Frederic Kirsch später einmal auch wieder bei einem musikalischen Auftritt. Die Musik ist eine weitere Leidenschaft des talentierten Jugendlichen aus Rankendorf. Mit seiner Bassgitarre trat er vor Corona mehrfach in der Schülerband vor Publikum auf.

