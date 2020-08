Rankendorfer spielt als One-Man-Band

Schönberg

Frank Plagge tritt immer wieder in Schönberg auf. In der öffentlichen Bücherei spielte der Musiker bereits mehrmals. Zuhause ist er in Rankendorf. Kürzlich gab er ein Gastspiel zusammen mit dem Schönberger Musiker Onnen Bock bei der Aktion „Klingender Kirchplatz/Offene Kirche“. Seit 2006 ist Frank Plagge hauptsächlich als One-Man-Band unterwegs. Er sagt: „Dabei habe ich Europa von Italien bis Norwegen bereist und viel erlebt.“ Der 54-Jährige tourte auch schon durch Europa. Er hat einige Größen des Blues erlebt. Seit dem 13. Lebensjahr spielt er Gitarre und zog damit bis Oktober 2005 durch die Lande, um Straßenmusik zu machen. Dann kam die Idee mit der One-Man-Band. Er legte sich eine kleine Bass Drum zu, die er mit dem rechten Fuß bedient. Eine Hi-Hat kam dazu und zwei Snare Drums, die jeweils mit dem Vorderfuß und dem Hacken gespielt werden. Dazu spielt er Mundharmonika, zupft seine Gitarre und singt.

Von Jürgen Lenz