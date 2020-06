Boltenhagen

An der politischen Arbeit scheint Raphael Wardecki (Grüne) immer mehr Gefallen zu finden. Nach seiner Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vor einem Jahr hat sich der 29-jährige Bestattungsunternehmer ein weiteres politisches Ziel gesetzt: Für die Grünen will er als einer der zwei Spitzenkandidatinnen und Kandidaten für den Landtag antreten.

Er bewirbt sich um den Listenplatz 2 auf der Landesliste. Auf Platz 1 tritt bei den Grünen satzungsgemäß immer eine Frau an. Hier hat die Landesvorsitzende Ulrike Berger (41) aus Greifswald bereits ihren Hut in den Ring geworfen. Schafft die Partei die Fünf-Prozent-Hürde, ist sein Einzug in den Landtag sehr wahrscheinlich.

„Mir macht Politik richtig Spaß“

Raphael Wardecki tritt in dem Landtagswahlkreis Nordwestmecklenburg 1 an, den bei der letzten Wahl Landtagspräsidentin Birgit Hesse ( SPD) direkt gewann. Sein Ehrenamt als Boltenhagens Bürgermeister will er im Falle seiner Wahl in den Landtag weiterhin ausüben. Die Geschicke seines Lübecker Bestattungsunternehmens werde er in die Hände seiner Mitarbeiter legen.

„Mir macht Politik richtig Spaß. Ich finde, es müssen mehr Praktiker in das Parlament.“ Er wolle sich im Landtag besonders für das Ehrenamt, die Gemeinden und einen nachhaltigen Tourismus einsetzen, so Wardecki.

Von Andreas Ebel