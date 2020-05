Raststätte Schönberger Land: Unbekannte stehlen 600 Liter Diesel aus Lkw 

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag zu Freitag um die 600 Liter Diesel aus einem Lkw auf dem Parkplatz Schönberger Land, in Fahrtrichtung Rostock, an der Autobahn 20 entwendet. Der Fahrer bemerkte den Diebstahl am nächsten Tag. Die Polizei sucht Hinweise zur Tat.