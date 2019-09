Rattenplage im Boltenhagen: So kämpft das Ostseebad gegen die Nagetiere

Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen gibt es zu viele Ratten. Gegen die Nager, die sich bevorzugt an Containerstellplätzen für Altglas und -papier tummeln, geht die Gemeinde jetzt verstärkt vor.

Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne), Bauhofleiter Wilfried Nix und Arne Longerich, Fachbereichsleiter des Bürgeramts in der Klützer Amtsverwaltung, begutachteten jetzt den Containerplatz an den Supermärkten der Kastanienallee.

Containerstellplätze wie an der Kastanienallee in Boltenhagen bieten Ratten Unterschlupf und Nahrung. Quelle: Malte Behnk

Welle von Beschwerden

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). Quelle: Michael Prochnow

„Es hat am Wochenende massive Beschwerden über Ratten an diesen Containern gegeben“, sagte Raphael Wardecki. „Es haben sich Leute in Hotels, bei der Kurverwaltung und über mein Informationsportal beschwert.“

Der neue Bürgermeister des Ostseebads wollte zeigen, dass umgehend gehandelt wird. Bauhofleiter Wilfried Nix kam daher mit mehreren Köderboxen zum Containerplatz an der Kastanienallee.

„Wir sind schon den ganzen Sommer dabei, mit Gift gegen die Ratten vorzugehen. Die Köderboxen haben wir an den Containerplätzen und auch an der Seebrücke aufgestellt“, sagte Nix. „Die werden alle zwei Tage kontrolliert und wieder mit Gift befüllt.“

Vorbeugende Maßnahmen Ein Nagetier wird erst zum Schädling, wenn es bei seiner Suche nach Futter in der Nähe von Menschen fündig wird und an der neuen Nahrungsquelle siedelt. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland ( BUND) gibt Tipps zur Vorsorge: Möglichst alle potenziellen Nahrungsquellen unzugänglich zu machen: Lebensmittel, Tierfutter, Biomüll, Kompost, Wasser, überfüllte Mülltonnen und Vogelfutterstellen mit ihrem „Streuradius“. Auch das Angebot von Unterschlupfmöglichkeiten, die sich zum Beispiel in offen gelagertem Unrat ergeben können, kann minimiert werden.

Verstärkter Gifteinsatz

Die schwarzen Kunststoffbehälter sind so aufgebaut, dass weder Hunde noch Kinder an den Inhalt gelangen können – Ratten aber schon. In der Box liegen in Folie verpackte blaue Plätzchen. „Da befindet sich das Gift drin, das erst nach längerer Zeit tödlich wirkt“, sagte Nix.

Das Gift hemmt die Blutgerinnung, so dass die Ratten nach ein bis zwei Tagen innerlich verbluten. Mit der verzögerten Wirkung soll verhindert werden, dass die schlauen Nager gewarnt werden und die Köderboxen meiden.

Da die Boxen fast immer leer sind, wenn alle zwei Tage kontrolliert wird, geht Wilfried Nix von einer großen Zahl der Ratten in Boltenhagen aus.

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen stellt noch mehr Boxen mit Giftködern auf. Quelle: Malte Behnk

„Ratten in einem Urlaubsort – das geht gar nicht“, sagte Raphael Wardecki. „Schlimmer wären wohl nur Kakerlaken im Bett.“ Deswegen will die Gemeinde zum Wohl der Einwohner und Urlauber gegen das Problem vorgehen. Das funktioniert nicht allein mit Gift, auch wenn es zur Reduzierung der Ratten das einzige Mittel ist.

Ferienvermieter in der Pflicht

„Zusätzlich nehme ich Kontakt zu den Vermietungsbüros auf. Es ist wichtig, dass jedes Ferienhaus und jeder Gebäudekomplex eine eigene Entsorgungsmöglichkeit für Hausmüll und Wertstoffe hat“, formulierte Raphael Wardecki eine wichtige Forderung. „Zu oft wird auch Hausmüll an den Containern abgestellt, wenn Feriengäste dort Glas und Papier entsorgen. Das lockt dann Ratten an“, so der Bürgermeister.

Überfüllte Kleidercontainer sind attraktiv zum Nisten. Quelle: Malte Behnk

Auch mit den Aufstellern von Behältern für Altkleider will Wardecki verhandeln. „Diese Container werden nicht sehr oft geleert und sie sind sehr attraktiv für die Ratten beim Nestbau.“ So würden die Tiere nicht nur Nahrung sondern, auch gleich nebenan eine gemütliche Unterkunft finden.

Containerplätze Thema in Ausschüssen

Ob und wie etwas an den Stellplätzen für Wertstoffcontainer in Boltenhagen geändert werden kann und soll, wird demnächst unter anderem im Bauausschuss besprochen. Die Stadt Klütz hat zum Beispiel Container für Altpapier komplett abgeschafft, weil zwischen den Behältern immer wieder Haus- und Sperrmüll abgelegt wurde. Nach anfänglichen Protesten scheinen sich die Einwohner der Kleinstadt damit abgefunden zu haben, zumal jeder Haushalt kostenlos eine Tonne für Papier bestellen kann.

