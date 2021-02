Rauch in Grevesmühlen: Feuerwehr löscht Brand in Wohnhaus

Grevesmühlen

Im Stadtzentrum von Grevesmühlen wurde die Feuerwehr am Sonnabendmittag zu einem Wohnhaus in der Goethestraße gerufen. Dort war schon Rauch aus der Haustür gedrungen. Mit mehreren Fahrzeugen, darunter auch die Drehleiter rückten die Helfer der freiwilligen Feuerwehr an.

Die Rauchwolke vom Brand in der Goethestraße in Grevesmühlen war weit zu sehen. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. Quelle: Malte Behnk

Da auch aus dem ausgebauten Dachgeschoss des Hauses Rauch kam, mussten die Dachpfannen von der Drehleiter aus entfernt werden, um an Glutnester oder Brandstellen heranzukommen. Derzeit laufen noch die Löscharbeiten. Daher gibt es noch keine Informationen zur Brandursache oder Verletzten.

