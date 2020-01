Damshagen

Eine große Alarmierung der Feuerwehren hat in Damshagen am Freitag ein glückliches Ende genommen. Die Bewohnerin eines Hauses hatte die Feuerwehr alarmiert, weil sie beim Anzünden des Kamins eine starke Rauchentwicklung festgestellt hatte. Da es in dem Haus schon einmal zu einem Schornsteinbrand gekommen war, hatte sie ähnliches befürchtet.

Feuerwehr gibt Entwarnung

Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Damshagen, Boltenhagen, Klütz und Grevesmühlen waren schnell mit mehreren Fahrzeugen und zwei Drehleitern angerückt, konnten aber kurz nach ihrem Eintreffen wieder Entwarnung geben und abfahren. Es war kein gefährlicher Schornsteinbrand zu entdecken.

„Wodurch die Rauchentwicklung zustande kam, lässt sich nicht sagen“, berichtete Mathias Hacker von der Boltenhagener Feuerwehr, nachdem er den Kamin untersucht hatte.

Lesen Sie weiter:

Große Tragödie durch Schornsteinbrand

Feuer rechtzeitig bemerkt

Kind warnt und rettet Familie

Von Malte Behnk