Dassow

Es war eine Überraschung bei der Landratswahl in Nordwestmecklenburg im vergangenen Jahr, als Amtsinhaberin Kerstin Weiss (56, SPD) in der Stichwahl deutlich Herausforderer Tino Schomann (33, CDU) unterlag. Knapp 62 Prozent der Stimmen entfielen auf den Landwirt aus der Gemeinde Blowatz, der bis dahin zwar als jüngster Wehrführer und jüngster Bürgermeister bekannt geworden, aber politisch kaum in Erscheinung getreten war.

Anfang Juli räumte Kerstin Weiss nach der verlorenen Wahl und einem turbulenten Wahlkampf das Feld. Denn in den Wochen zuvor hatte die angebliche Kooperation zwischen dem Piraten Open Air und der Amtsinhaberin nicht nur für Kritik gesorgt, sondern auch die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen.

Der Vorwurf: Hat das Theater Teile ihres Wahlkampfes ohne finanzielle Gegenleistung durchgeführt als Dank dafür, dass die Landrätin schützend ihre Hand über das Theater hielt? Definitiv nicht, sagt Kerstin Weiss. Das Ermittlungsverfahren ist bis heute nicht abgeschlossen. Kerstin Weiss sagt dazu, dass sie Fortschritte im Verfahren vermisse, sie würde sich einen schnellen Abschluss wünschen.

Neues Leben als Sozialpädagogin

„Das ist auch das einzige, was mich heute noch beschäftigt“, sagt die 56-Jährige. „Ansonsten habe ich einen Schlussstrich unter die Sache gezogen. Ich war mit Leib und Seele Landrätin und wäre es auch gern geblieben.“ Sie zog sich nach der Wahl zurück, erst zwei Monate später gab sie ein Interview, in dem sie erklärte, dass es bereits Pläne für die Zukunft gebe. Konkretes aber könne und wolle sie noch nicht sagen.

Inzwischen hat sie sich beruflich umorientiert. Seit Dezember 2021 arbeitet sie im DRK-Krankenhaus in Ratzeburg als Sozialpädagogin. „Ich habe drei Berufsabschlüsse; ich habe Facharbeiterin für Anlagentechnik gelernt, danach Lehramt für Deutsch und Staatsbürgerkunde studiert. Und während meiner Arbeit im Jugendamt habe ich den Abschluss als Sozialpädagogin gemacht.“ Letzteres sei ihr nun zugutegekommen.

Deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft Mitte Juni 2021 hatte die Schweriner Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Kerstin Weiss eröffnet. Es gebe den Anfangsverdacht der Vorteilsnahme, begründete die Behörde den Schritt. Hintergrund sei eine Strafanzeige und der Bericht der Korruptionsbeauftragten des Landkreises. Dabei handelt es sich um eine Beamtin der Kreisverwaltung, die sich bereits in der Vergangenheit offene Auseinandersetzung mit ihrer Vorgesetzten geliefert hatte. Kerstin Weiss wird in dem Verfahren vorgeworfen, vom Piraten Open Air in Grevesmühlen, für das sie sich eingesetzt habe, in ihrem Wahlkampf Unterstützung erhalten zu haben. Sie selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, für die Dienstleistungen bezahlt zu haben. Sie hatte im Zuge der Debatte die Verträge zwischen ihr und dem Theater öffentlich gemacht. Der Kreistag hatte im April in einer Sondersitzung beschlossen, den Fall offiziell an das Innenministerium als Rechtsaufsicht und an die zuständigen Behörden zur Prüfung weiterzuleiten.

30 Stunden pro Woche im Einsatz

Von der Politik in die Medizin. Wie groß war die Umstellung? „Ich war es gewohnt, mich neuen Herausforderungen zustellen. Also bin ich meine neue Aufgabe mit viel Interesse und Neugierde angegangen“, sagt die Dassowerin, die nun fünf Tage die Woche an insgesamt 30 Stunden ihrer neuen Arbeit nachgeht.

Sie hatte bereits im ersten Interview im Sommer 2021 erklärt, dass sie auf keinen Fall zu Hause sitzen werde. Dass es so schnell gehen würde mit einer neuen Aufgabe sorgt jedoch für Interesse in der Region. Aus der hauptamtlichen Politik hat sie sich inzwischen verabschiedet. „Natürlich bin ich weiter SPD-Mitglied und sowohl im Ortverein Dassow als auch im Kreisverband der SPD im Vorstand tätig, aber mehr wird es nicht werden“, betont sie.

Auf die Frage, warum sie ihre Beziehungen innerhalb der SPD im Land nicht genutzt habe, um bei einem landeseigenen Unternehmen unterzukommen, wie es bei vielen Ex-Berufspolitikern üblich sei, antwortet sie: „Ich habe mich gleich nach der Wahl umgesehen und mir Gedanken gemacht, was ich machen möchte. Die Stelle in Ratzeburg war bereits im August ausgeschrieben. Insofern musste ich nicht woanders etwas suchen. Auch wollte ich nicht in ganz MV unterwegs sein.“

Der neue Arbeitsplatz: das DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg. Quelle: hfr

Patienten erkennen die Ex-Landrätin

Dass eine ehemalige Landrätin jetzt Patienten dabei hilft, den Schritt in das normale Leben nach dem Krankenhausaufenthalt zu bewältigen, sorgt bisweilen für erstaunte Fragen. „Es ist schon vorgekommen, dass mich Patienten erkannt haben. Das ist auch völlig in Ordnung, ich habe überhaupt kein Problem damit.“

Sie gehört heute zu einem Team von insgesamt drei Mitarbeitern im Sozialdienst, die sich am Krankenhaus in Ratzeburg darum kümmern, dass Patienten nach der Entlassung gut versorgt sind. Das reicht von einer anschließenden angemessenen Pflege, über eine andere Unterkunft bis zur Reha und vielen anderen Maßnahmen. „Denn für viele Patienten ändert sich durch Erkrankungen das anschließende Leben. Und wenn dann keine Angehörigen da sind oder diese erst einmal überfordert sind mit dem, was auf sie einstürzt, dann sind wir da.“

Die Arbeit mit den Menschen, sagt Kerstin Weiss, mache ihr einfach Spaß. „Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Ärzten, der Pflege und der Physiotherapie zum Wohle des Patienten ist eine sehr interessante Aufgabe. Und ich habe seit dem 6. Dezember sehr viel in medizinischer Hinsicht gelernt. Das finde ich megaspannend.“

Mehr Zeit für Familie und Freunde

Nicht nur die Arbeit ist eine Umstellung, auch eine 30-Stunden-Woche gab es viele Jahre nicht für die zweifache Mutter. Als Landrätin hatte die Arbeitswoche bisweilen nicht nur sieben Tage, auch 13 Stunden pro Tag waren keine Seltenheit. „Jetzt habe ich endlich Zeit für Familie, Freunde und auch für mich. Ich habe mein ganz normales Leben wieder.“

Innerhalb der SPD gibt es bis heute keine befriedigende Antwort auf die Frage, wie denn die Niederlage zustande kam. Haben die Vorwürfe, die am Ende zur Ermittlung der Staatsanwaltschaft geführt haben, tatsächlich so viel ausgemacht? Einige Mitglieder der SPD in Nordwestmecklenburg bezweifeln das. Es hätten viele Dinge eine Rolle gespielt, heißt es dazu. Es seien einige Dinge unglücklich gelaufen. Offen dazu äußern mag sich jedoch niemand.

Und wie beurteilt Kerstin Weiss ihren mehr als 20 Jahre jüngeren Nachfolger? „Darüber möchte ich mir öffentlich kein Urteil erlauben; auch höre und lese ich sehr wenig von ihm“, sagt sie.

Von Michael Prochnow