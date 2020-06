Rauswurf von Boltenhagens Kurdirektorin: Das steckt wirklich dahinter

Boltenhagen

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Ende vergangener Woche hatte sich Boltenhagens Gemeindevertretung auf die fristlose Entlassung von Kurdirektorin Claudia Hörl geeinigt. Die Nachricht kam völlig überraschend. Auch Claudia Hörl reagierte fassungslos und kündigte an, gegen die Entscheidung vorzugehen. Ein offizieller Grund wurde nicht genannt, Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) gab sich wortkarg auf Nachfrage.

Bürgermeister schweigt zu Kündigungsgründen

Auch im Interview bei der Einweihung der neuen OZ-Redaktion blieb er bei der Linie: „Es gibt goldene Regeln für Politiker. Dazu gehört auch, nicht öffentlich über Personalangelegenheiten zu sprechen“, antwortete er, als Chefredakteur Andreas Ebel nach den Entlassungsgründen fragte. „Die Gemeindevertretung hat entschieden und ich hatte die Aufgabe den Beschluss umzusetzen. Das war dann auch am Freitagmorgen meine Aufgabe“, sagte Wardecki, der einräumt, dass sein ehrenamtlicher Bürgermeisterposten momentan einem Hauptamt gleicht.

Kurbetrieb zur nächsten Saison ordnen

Über die Nachfolge von Claudia Hörl könne er erst sprechen, wenn eventuelle juristische Schritte geklärt sind. „Aber ich werde jetzt nicht auch noch die Aufgaben eines Kurdirektors übernehmen“, so der Bürgermeister, der die Strukturen im Kurbetrieb bis zur nächsten Saison neu geordnet haben möchte.

Dennoch sickerte durch, dass es offenbar Ärger im Zusammenhang mit fehlenden Baugenehmigungen für die DLRG-Häuser beim Bau der Dünenpromenade gibt. Demnach soll Claudia Hörl vergessen haben, rechtzeitig neue Bauanträge zu stellen.

Drei Stimmen gegen die Entlassung

Doch das ist nicht der einzige Grund für die Personalie, die die Gemeinde noch einige Zeit beschäftigen wird. Nach OZ-Informationen gab es zuvor keine Abmahnung, stattdessen die fristlose Kündigung. Die soll das Ergebnis zahlreicher Verfehlungen sein, die Teile der Gemeindevertretung ihr vorwerfen. Übrigens soll Bürgermeister Wardecki einer von drei Kommunalpolitikern gewesen sein, der gegen die Entlassung gestimmt haben soll. Insgesamt haben demnach drei Gemeindevertreter gegen die Entscheidung gestimmt, acht dafür. Im Ergebnis musste der Bürgermeister der Angestellten, denn das ist die Kurdirektorin, die Kündigung überreichen.

Kritik von Gemeindevertretern und Touristen

Wie inzwischen bekannt wurde, sollen die Probleme im Zusammenhang mit dem Bau der Dünenpromenade nur der berühmte Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Seit Jahren hatte es immer wieder Kritik an der Arbeit von Claudia Hörl gegeben. So bezeichnen einige Urlauber und auch Einwohner ihr Auftreten als „brüsk und teilweise überheblich“. Auf Kritik von Touristen zum Seegras am Boltenhagener Strand hatte sie beispielsweise geantwortet, dass das nun mal so sei und man sich nicht so anstellen möge. Das, so ein Boltenhagener gegenüber der OZ-Redaktion, hätte man auch höflicher ausdrücken können.

Umfrageergebnis In einer Umfrage unter Lesern der OSTSEE-ZEITUNG zur fristlosen Entlassung der Kurdirektorin Claudia Hörl in Boltenhagen sind die Teilnehmer geteilter Meinung. 274 Personen haben mit abgestimmt. Davon sagten 103 Teilnehmer (37,6 Prozent), dass die Kündigung aus ihrer Sicht gerechtfertigt war. 105 Teilnehmer (38,3 Prozent) der Abstimmung sagten, die Entlassung wäre nicht gerechtfertigt. 66 Teilnehmer (24,1 Prozent), hatten keine klare Meinung und kreuzten „Ich weiß nicht“ an. Die Teilnehmerzahl an der Umfrage entspricht etwa zehn Prozent der etwa 2500 Einwohner im Ostseebad Boltenhagen, wobei nicht festgelegt war, dass ausschließlich Einwohner von Boltenhagen abstimmen durften.

Ärger über Alleingänge

Hinzu sollen Alleingänge gekommen sein, was beispielsweise die Änderung des Slogans des Ostseebades betreffe und andere Entscheidungen, die die Kurdirektorin ohne die Einbeziehung der Gemeinde beziehungsweise der Gemeindevertreter getroffen habe. Von Anfang an sei die Zusammenarbeit schwierig gewesen, heißt es dazu aus mehreren Quellen.

Hörl behält sich rechtliche Schritte vor

Spannend dürfte jetzt die künftige Entwicklung der Personalie Hörl werden. Ob die fristlose Kündigung auch juristisch Bestand haben wird, müssen die Anwälte untereinander ausmachen. Claudia Hörl hatte sich rechtliche Schritte vorbehalten, wie sie gegenüber der OZ erklärte. Sollte ein Arbeitsgericht die Kündigungsgründe als nicht so schwerwiegend ansehen, dass sie eine fristlose Entlassung rechtfertigen, so müsste die Gemeinde sie im Ernstfall wieder einstellen – oder die Parteien einigen sich mit einer Abfindung auf eine Lösung.

Plan von Zeitverträgen nicht umgesetzt

Dabei hätte es die Gemeinde einfacher lösen können. Denn bereits nachdem Dieter Dunkelmann, langjähriger Kurdirektor von Boltenhagen, in den Ruhestand gegangen war, gab es Bestrebungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Posten zu ändern. Sprich: Zeitverträge anzubieten oder andere Regelungen zu treffen. Das ist jedoch nicht passiert, Claudia Hörl hatte eine entfristete Stelle bei der Gemeinde als Kurdirektorin.

Von Malte Behnk und Michael Prochnow