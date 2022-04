Upahl/Grevesmühlen

Die Nachricht, dass sich der große Onlinehändler Amazon jetzt doch nicht mit einem Logistikzentrum zwischen Grevesmühlen und Upahl ansiedeln will, hat die Beteiligten vor Ort vollkommen überrascht. Die Stadt Grevesmühlen und Bürgermeister Lars Prahler teilten mit: „Aussagen zu den weitergehenden Konsequenzen für den Großgewerbestandort insgesamt sind indes so kurz nach dieser Entscheidung des Unternehmens von uns nicht zu erwarten und sicher auch in den Gremien noch intensiv zu diskutieren.“

Auch Upahls Bürgermeister Steve Springer hat noch keine Worte zu der unerwarteten Neuigkeit. „Damit muss sich die Gemeinde erst einmal befassen“, sagt er kurz auf Anfrage. Am 20. April wäre von der Gemeinde Upahl und der Stadt Grevesmühlen eine gemeinsame Sitzung zum geplanten Gewerbegebiet an der Autobahn 20 vorgesehen. Sie kann nun wahrscheinlich abgesagt werden.

Weniger Interesse an Ansiedlungen in Nordwestmecklenburg erwartet

Für die Region Grevesmühlen ist die Amazon-Absage aus wirtschaftlicher Sicht schade. Unternehmen drängen sich nicht unbedingt, sich hier anzusiedeln. „Aufgrund der derzeitig schwierigen wirtschaftlichen Gesamtlage werden Ansiedlungsanfragen aus Teilbranchen in den nächsten Monaten oder Jahren abnehmen“, erwartet Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg. „Jüngste Entwicklungen und Krisen wie die Corona-Pandemie und deren wirtschaftliche Auswirkungen haben aber gezeigt, dass von drastisch ändernden Rahmenbedingungen Unternehmen auch profitieren. Wir gehen daher weiterhin von Ansiedlungsanfragen für unsere Region aus, allerdings auf moderaterem Niveau“.

In der Ansiedlung von Amazon hätte Andreas Schön, Vorsitzender des Gewerbevereins in Grevesmühlen, durchaus Chancen gesehen. „Es ist eigentlich nicht schön, dass jetzt nichts passiert“, sagt er. Grevesmühlen stehe ganz am Ende, was die Einnahmen von Gewerbesteuern angehe. Da hätte sich durch Amazon etwas ändern können.

„Auch die Kaufkraft in der Region hätte sich vermutlich verstärkt, durch zusätzliche Arbeitsplätze, die jetzt nicht entstehen“, sagt Andreas Schön. Zumal sich auch weitere Betriebe in dem geplanten Gebiet ansiedeln wollten. Ob das noch der Fall ist, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.

Von Malte Behnk