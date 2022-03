Wismar

Was wird aus dem Real-Markt in Kritzow? Das fragen sich seit Monaten die Beschäftigten und die Kunden. Erst galt die Übernahme durch Kaufland als sicher. Jetzt nicht mehr.

Auf einer Liste von Real, Stand 22. März, tauchen 235 Standorte auf, zu denen eine Entscheidung vorliegt. Aufgeführt sind Übernahmen von Kaufland, Edeka, Rewe und Globus, eine Schließung wegen Umbauarbeiten vor einer Übergabe, der Verbleib bei Real und komplette Schließungen. „Zu Standorten, die sich nicht auf dieser Liste finden, gibt es keinen neuen Sachstand“, so Real-Sprecher Markus Jablonski.

In MV ist nur der Standort Wismar-Kritzow ungeklärt

Anfang 2020 gab der Handelskonzern Metro bekannt, dass er seine angeschlagene Supermarktkette Real verkaufen will. Es ging um die Zukunft von 279 Standorten – darunter acht in MV. Hier ist allein der Standort in Wismar-Kritzow offen. Bundesweit hängen noch rund 40 Märkte in der Schwebe.

Steffen Ockert, bei der Gewerkschaft Verdi in Schwerin für den Handel zuständig, geht davon aus, dass Kaufland aus dem Rennen ist: „Es gab eine Zeit lang Spekulationen, dass Kaufland da rein will, das ist aber zurückgenommen worden von Kaufland-Seite.“ Ähnlich äußert sich eine Real-Verkäuferin: „Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Kaufland soll es wohl doch nicht werden.“

Roland Schmidt, Betriebsratsvorsitzender beim Real-Markt in Kritzow, geht dagegen weiter von Kaufland aus: „Ich habe von unserer Geschäftsführung kein Dementi bekommen, dass es nicht Kaufland sein soll. Wir wissen aber nichts Hundertprozentiges.“

In Rostock wird aus Real ein Globus-Markt

Daniel Spierling leitet den Markt in Kritzow und war bis Mittwoch, 23. März, auch Leiter des Real-Marktes im Ostseepark Rostock-Sievershagen. Nach einer kurzen Umbauphase soll der Markt als Globus am 7. April wieder öffnen. Alle 130 Mitarbeiter würden übernommen. Für Spierling geht es bei Globus nicht weiter. „Ich leite noch den Markt in Wismar-Kritzow und bin gespannt, wie es dort weitergeht.“ Für weitere Auskünfte verweist er auf die Firmenzentrale.

Sprecher von Real und Kaufland äußern sich zurückhaltend

Angesprochen auf den möglichen Rückzug von Kaufland sagt Real-Sprecher Markus Jablonski, dass es für den Markt in Wismar-Kritzow „derzeit noch keine kommunizierbare Entscheidung“ gibt. Jablonski: „Im Vordergrund steht, dass im Sinne der betroffenen rund 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wismar-Kritzow die bestmögliche Lösung erreicht werden kann.“

Zurückhaltend äußert sich auch Kaufland. Es gibt weder eine Zu- noch eine Absage. Sprecherin Annegret Adam möchte „keine Angaben zu möglichen weiteren Märkten und Terminen machen“.

Kaufland betreibt 15 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern betreibt Kaufland 15 Filialen. Seit dem 1. Februar 2021 hat das Unternehmen deutschlandweit über 65 ehemalige Real-Märkte in das Filialnetz integriert, darunter auch die Standorte Schwerin, Greifswald und Bergen auf Rügen. Der Lebensmittelvollsortimenter Kaufland ist wie der Discounter Lidl ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe mit Hauptsitz im baden-württembergischen Neckarsulm.

Acht Standorte in MV In MV gab bzw. gibt es acht Real-Standorte. Bei sechs Märkten gibt es Klarheit: Parchim (Kaufland seit April 2021), Bergen auf Rügen (Kaufland seit Juli 2021), Greifswald (Kaufland seit Oktober 2021), Schwerin (Kaufland seit November 2021), Rostock-Sievershagen (Globus seit 24. März 2022), Stralsund (Edeka zum 30. Mai 2022). In Neubrandenburg stand Kaufland ebenfalls vor der Übernahme. Wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken des Bundeskartellamtes hatte Kaufland entschieden, auf die Real-Filiale im Bethanien-Center zu verzichten. Jetzt soll es Globus werden. Allein zu Wismar-Kritzow gibt es noch ein großes Fragezeichen.

Der Finanzinvestor SCP hatte die angeschlagene SB-Warenhauskette Real mit ihren rund 270 Märkten im Jahr 2020 vom Handelskonzern Metro erworben, um sie zu zerschlagen und weiterzuverkaufen. Bis Mitte 2022 soll überall Klarheit herrschen.

Knackpunkte könnten Immobilie und finanzielle Differenzen sein

„Wir machen uns keine großen Sorgen. Der Standort ist gut.“ Andreas Treumann, Bürgermeister der Gemeinde Hornstorf Quelle: Sylvia Kartheuser

Andreas Treumann, Bürgermeister der Gemeinde Hornstorf, zu der Kritzow zählt, ist zuversichtlich: „Wir machen uns keine großen Sorgen. Der Standort ist gut, er hat ein großes Einzugsgebiet und nach meinem Wissen werden hier auch schwarze Zahlen geschrieben.“ Treumann geht weiter von Kaufland aus. Der Bürgermeister vermutet, dass es beim Thema Geld Differenzen geben könnte.

Das vermutet auch Verdi-Vertreter Steffen Ockert: „Ich kann mir vorstellen, dass es mit der Immobilie Schwierigkeiten gibt.“ Real sei wahrscheinlich eingemietet, Kaufland wolle immer eigene Immobilien haben.

Nach den knappen Äußerungen beider Unternehmen ist davon auszugehen, dass Real und Kaufland noch im Gespräch sind. Die Immobilie im Gewerbegebiet Kritzow gibt es seit vielen Jahren. Vor Real hatten Walmart und Interspar dort ihre Sortimente verkauft. Bei einigen Übernahmen werden die Filialen erst umgebaut, ehe sie neu öffnen. Das könnte auch auf Kritzow zutreffen. Oder wird es am Ende doch ein Globus-Markt?

Optimistisch bleibt Betriebsratschef Roland Schmidt: „Von der Geschäftsführung wurde immer kommuniziert, dass es weitergeht für uns, dass wir ein Markt sind mit Potenzial und Zukunft. Für wen wir arbeiten, werden wir dann sehen.“

