Es gibt an der Ostseeküste auch aktuell sehr viel mehr als volle Strände und überfüllte Parkplätze, dafür braucht es nur ein wenig Geduld. Unser Fotograf Helmut Strauß hat die Abendstunden genutzt, um dem Trubel an den Stränden zu entfliehen.

Die Steilküste von Groß Klütz Höved ist am späten Abend ein Ort, an dem es nicht nur Ruhe, sondern die schönste Aussicht der ganzen Gegend gibt. Vor allem beim Sonnenuntergang. Das Foto zeigt auf wunderbare Weise, dass wir in einer der schönsten Regionen des Landes leben.

Wenn auch Sie solche fantastischen Fotos aus der Region haben, die es wert sind, gezeigt zu werden, dann schicken Sie sie an die Redaktion (Grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de).

Was die Küste kann, kann Grevesmühlen auch. Ein farbenprächtiger Himmel über dem Wasserturm. Quelle: Helmut Strauß

Von Michael Prochnow