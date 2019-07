Grevesmühlen

Traktoren mit Anhängern und große Mähdrescher sind jetzt wieder überall im Land auf den Straßen unterwegs. Die Ernte in Mecklenburg-Vorpommern hat begonnen. Die Landwirte in Nordwestmecklenburg und den anderen Landkreisen sind dabei, die restliche Wintergerste einzufahren. Eine Woche früher als sonst haben sie damit begonnen. Nach dem Dürrejahr 2018 war die Sorge über einen weiteren zu heißen und zu trockenen Sommer groß.

Landwirte atmen auf

Petra Böttcher, Geschäftsführerin Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg. Quelle: Jürgen Lenz

Doch die Landwirte atmen langsam auf. Zumindest bei der Gerste sind im Nordwesten des Landes die Erträge derzeit nicht so schlecht. „Es ist etwa durchschnittlich“, sagt Petra Böttcher, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Nordwestmecklenburg. „Die Ernte hat zwar wegen der vielen Sonne und Wärme etwa eine Woche früher begonnen, aber es ist im letzten Moment noch Regen gekommen, so dass der letzte Dünger noch ausgebracht werden konnte und auch in den Boden gelangt ist“, erklärt Böttcher.

Größter Kreisverband in MV Der Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg hat 267 Mitglieder, die 99 812 Hektar und 30 840 Großvieheinheiten bewirtschaften (Stand 2011). Damit ist der Kreisverband das größte von 15 Mitgliedern im Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern. Das Gebiet des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg reicht von der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein im Westen bis nach Warin im Osten sowie vom Klützer Winkel im Norden bis zur Stadtgrenze Schwerins im Süden.

Ernte deutlich besser als 2018

Dennoch seien die Ernteergebnisse auch in Nordwestmecklenburg, wie im ganzen Bundesland, regional unterschiedlich. „Es ist bisher ein breites Spektrum“, sagt Petra Böttcher. Im Süden des Landkreises, der im vergangenen Jahr sehr von der Dürre betroffen war, erreiche man momentan 40 Prozent mehr Erträge als 2018. „In Warin im Osten sind Erträge etwa zehn Prozent unter dem Durchschnitt, aber 50 Prozent über denen von 2018“, sagt Petra Böttcher, und auch die Qualität des Getreides sei überall gut.

Zu wenig Niederschlag im Herbst 2018

„Lediglich bei den im Winter ausgesäten Sorten auf Kuppen gab es deutliche Einbußen, weil der Herbst von September bis November 2018 sehr trocken war“, so Böttcher. Zwar habe es im Dezember noch Niederschläge gegeben, die hätten aber an schwierigeren Standorten nicht mehr zum Keimen der Saat ausgereicht.

Ein anderes Problem waren starke Stürme mit Regen zu Beginn des Sommers. Auf einigen Feldern wurde das Getreide dadurch zum Teil großflächig niedergedrückt. Wie sich dort die Ernte entwickelt hat, komme auf den Einzelfall an, sagt Petra Böttcher. Vielfach könne auch daraus noch eine gute Ernte kommen.

Nach der Gerste wird als Nächstes der Raps geerntet. Dann folgen Weizen, Roggen und Hafer. Im Herbst rücken die Landwirte dann noch zur Mais- und zur Rübenernte aus.

„Auch die sonstigen Bestände sehen sehr gut aus und es wird mit einer durchschnittlichen Ernte gerechnet“, sagt sie. Für die weiteren Getreidesorten dürfte es jetzt kaum noch eine Rolle spielen, ob es noch einmal heiß und trocken wird. Lediglich beim Raps möchte kein Landwirt eine Prognose über den zu erwartenden Ertrag abgeben.

Landwirte testen unterschiedliche Sorten

Nicht nur wegen Hitze und Trockenheit 2018 sondern auch um zum Beispiel weniger Pflanzenschutzmittel zu benutzen, setzen die Landwirte immer wieder auf andere Züchtungen und Saatsorten. „Da gibt es zum Beispiel Sorten, die widerstandsfähiger gegen Pilzbefall sind und dagegen nicht gespritzt werden müssen. Sie können aber auch etwas weniger Ertrag haben“, sagt Petra Böttcher.

Auch 2019 Einbußen beim Viehfutter

Etwas anders ist die Situation beim Anbau von Viehfutter. „Im Süden Nordwestmecklenburgs gibt es schon erhebliche Einbußen“, sagt Petra Böttcher. Vor allem für den ersten Heuschnitt sei zu wenig Regen gefallen. Im heißen und trockenen Jahr 2018 hatten auch die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern Sorge, genug Futter auch für den Winter zu bekommen. Doch der Bauernverband sorgte mit einer Futterbörse, in der sich die Landwirte untereinander halfen, für eine Entspannung der Situation. Allerdings steigen die Preise für einen Rundballen Heu aufgrund der erhöhten Nachfrage deutlich an.

Malte Behnk