Grevesmühlen

Ein sehr spannendes Jahr geht dem Ende entgegen. Wir blicken zurück auf zwölf aufregende Monate, und die hatten es wirklich in sich. Der monsunartige Regen, der Mitte Juni unter anderem Grevesmühlen unter Wasser setzte und in vielen Orten für erhebliche Schäden gesorgt hat, war eines der großen Ereignisse. Die Eröffnung der Star Wars Ausstellung in Dassow (Outpost One) sorgt für Werbung weit über die Landesgrenzen hinaus. Boltenhagen hat einen grünen Bürgermeister, der frischen Wind ins Ostseebad bringt. Und in Grevesmühlen sorgt eine Debatte um sexistische Werbung für sehr viel Aufmerksamkeit für ein Motorradgeschäft aus Gägelow. Klicken Sie sich einfach durch die Bildergalerie mit den bewegendsten Momenten aus 2019.

Zur Galerie Hochwasser, Feuer, Starkregen, Kommunalwahlen und menschliche Schicksale bewegten die Leser

Von Michael Prochnow