Everstorf

Das Forstamt Grevesmühlen lädt am kommenden Sonnabend, 19. Dezember, in die Tannenbaumschonung im Everstorfer Forst ein. Ab 9.30 Uhr ist die Schonung geöffnet. Im Angebot hat das Forstamt dort Schmuckreisig, den die Kunden selbst sammeln können. Weihnachtsbäume gibt es dort auch – allerdings nur in größeren Dimensionen.

Steffen Behl hat auch in diesem Jahr vom Erlös 100 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion gespendet. Seine Schonung ist bis Heiligabend geöffnet. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Anzeige

Bäume in allen Größen hat Steffen Behl noch in seiner Schonung an der B 105 westlich von Grevesmühlen im Angebot, auch dort ist am Wochenende geöffnet. Die Angebote aus den vergangenen Jahren mit Glühwein, Lagerfeuer und Livemusik gibt es in diesem Jahr zwar nicht, auch die Jagdhornbläser im Everstorfer Forst werden in diesem Jahr nicht auftreten, dennoch lohnt sich ein Besuch in den Schonungen.

Lesen Sie auch:

Es stehen genügend schöne Bäume zur Auswahl. Wie gesagt, wer noch ein richtig prächtiges Exemplar sucht, um die Nachbarn zu beeindrucken, der ist in Everstorf genau richtig.

Von Michael Prochnow