Regional oder international: Woher kommen die Biolebensmittel rund um Grevesmühlen?

Den Menschen ist es heute wichtiger denn je, sich gesund zu ernähren. Statt im Supermarkt einzukaufen, wählen sie immer öfter den Hofladen mit regionalen Produkten. In der Regel müssen sie dafür etwas mehr bezahlen. Aber sie wissen, wo die Waren herkommen.

„Die Zahl derer, die zu uns kommen, nimmt zu“, erzählt Moritz Ahlhorn. Als GbR führt er zusammen mit Jörg Altmann die Geschäfte auf dem Biobauernhof Hoher Schönberg. In dem Hofladen kann alles erworben werden, was hier auch produziert wird. Von Obst und Gemüse sowie Eiern und Kartoffeln bis hin zu Marmeladen, Weinen und Säften. Sogar Öle, die aus Nüssen, Samen und Saaten gepresst werden, sind erhältlich. Sie schmecken nicht nur sehr gut, auch manch gesundheitliche Beschwerden helfen sie zu lindern.

Eigene Nische geschaffen

„Mit den Rohkostölen haben wir eine Nische geschaffen“, so Ahlhorn. Sie sind mittlerweile nicht nur in der Region beliebt, sondern werden republikweit an Abnehmer verschickt. Wie die pflanzlichen Rohkostöle im Körper wirken, das beschreiben Ahlhorn und Altmann in einem Buch. Erhältlich ist es natürlich im eigenen Hofladen des zwischen Klein Pravtshagen und Hohen Schönberg gelegenen Biohofes.

Auch privat kann sich Moritz Ahlhorn ein Leben ohne Bioprodukte kaum noch vorstellen. „Zu 100 Prozent Bio. Es sei denn, dass das unterwegs mal nicht möglich ist und ich dann auch etwas anderes essen muss“, erklärt er.

„Die Menschen wollen Qualität“

Der Hof Hoher Schönberg ist indes nicht der einzige in Mecklenburg, der seine eigenen und weitere regionale Produkte anbietet. Wir haben uns auch bei anderen Läden im Land umgehört. Was die Kunden mögen, warum sie hierher kommen und was ihnen geboten wird. Es ist ein Ausschnitt an Läden aus Mecklenburg, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei einigen bekommt man ausschließlich Bioprodukte, bei anderen sind es Erzeugnisse aus eigener Haltung und Anbau, ohne dass sie dieses spezielle Gütesiegel tragen.

Moritz Ahlhorn verpackt im Hofladen des Bio-Bauernhofes Hoher Schönberg in Hohen Schönberg Flaschen des Rohkostöls. Quelle: Malte Behnk

„Die Menschen wollen Qualität“, meint zum Beispiel Lina Schimmel von der gleichnamigen Imkerei aus Borkenhagen. Der Biohonig, aktuell von Frühlingsblühern und Raps, ist bei den Leuten in dem Dorf nahe Kalkhorst ebenso wie bei Urlaubern beliebt. Sogar nach Bayern verschicken die Schimmels ihren Honig. Eine Familie von dort war beim Besuch auf den Geschmack gekommen und möchte nun nicht mehr darauf verzichten.

Von Wurst bis Rohmilch

Überhaupt sehen sich viele Besucher gerne noch den Hof an, wie die Frau des Imkers Steffen Schimmel erzählt. Neben Honig und Kerzen werden hier neuerdings auch Bienenwachstücher produziert. Konkrete Öffnungszeiten hat die Imkerei Schimmel nicht. Wer ganz sicher jemanden antreffen möchte, sollte deshalb vorher unter Tel. 038 827 / 88 368 anrufen.

Der Storchenhof in Reinstorf ist noch ein klassischer Drei-Seiten-Hof. Quelle: Sylvia Kartheuser

„Die Leute kaufen heute bewusster und am liebsten direkt beim Bauern“, so Birgit Mann vom Steinbecker Hofladen. Rotwurst, Mettwurst, Leberwurst im Glas können ebenso wie geräucherter Schinken oder Schweinekotelett und Filet gekauft werden. Diese Wurst und das Fleisch stammen von eigenen Tieren. Ebenso wie die täglich frische Rohmilch von den Kühen. Außerdem werden im Steinbecker Hofladen Produkte aus der Region wie Käse, Sanddorn, Eier, Obst und Gemüse angeboten. Geöffnet hat der Laden jetzt während der Saison täglich von 10 bis 18 Uhr. Und wer etwas mehr Zeit mitbringt, sollte den selbst gebackenen Kuchen oder die Torte im Hofcafé probieren.

Mehl von der Windmühle

Besondere Spezialitäten hat der Storchenhof Reinstorf sowohl mit dem Fleisch der eigenen Angus-Rinder als auch mit Wurst- und Räucherwaren zu bieten. Sogar der Löffeleierlikör wird selbst hergestellt. Zum breiten Sortiment zählen unter anderem Mehl, das in der Windmühle Altkalen gemahlen wird, und Rohmilchkäse von einem Produzenten aus Horst bei Bützow.

Regionale Produkte sind angesagt. Diese Erfahrung machte auch Benjamin Peters in den zurückliegenden Jahren. So hat der Hofladen in der Mosterei Satow, wo er Juniorchef ist, einen sehr guten Zulauf. Selbst gemachte Marmelade, Apfelchips, Brände und Liköre sowie Eier, Essige, selbstgepresste Öle und natürlich viele Saftspezialitäten finden die Kunden in diesem Laden. Unter den über 50 Sorten befindet sich seit Kurzem erstmals auch Gurkensaft. „Die Gurken bekommen wir aus Wöbbelin“, so Peters.

Backwaren aus der eigenen Backstube

Mit Produkten aus eigener Hoferzeugung wirbt der Gutsladen in Vorder Bollhagen nah Bad Doberan. Fleisch von Rindern, Ziegen und Schafen sowie Eier der Hühner gehören dazu. Mit der Besonderheit, dass die Hühner in mobilen Ställen gehalten werden. So haben sie immer frisches Gras und genügend Auslauf sowie den Schutz, den sie ebenfalls benötigen.

Im Hofladen der Satower Mosterei gibt es erstmals Gurkensaft. Hergestellt wird er von Gurken aus Wöbbelin. Quelle: Satower Mosterei

Die Nachfrage nach Bioprodukten hat zugenommen, wie auch Gertrud Cordes vom Hotel in Stellshagen erklärt. Die mit Produkten aus dem eigenen Anbau versorgten Bioläden in Boltenhagen-Tarnewitz und im alten Feuerwehrhaus in Damshagen haben einen großen Zulauf. Den frischen Backwaren aus der eigenen Backstube kann da kaum jemand widerstehen. Gleiches gilt für den Mittagstisch, der wie das Frühstück in beiden Läden angeboten wird. „Die Menschen mögen das natürliche und handgefertigte Essen“, so Cordes. Das Lieblingsgericht zur Mittagszeit ist Bratkartoffeln mit Spiegelei.

Von Dirk Hoffmann und Annett Meinke