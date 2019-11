Schau der Unternehmen und Vereine

Grevesmühlen

Sie ist längst zu einem besonderen Event geworden, das die Stadt Grevesmühlen gemeinsam mit Unternehmen, Vereinen und Verbänden gestaltet und zu einem Anziehungspunkt für Besucher hat werden lassen. Gemeint ist die Regionalmesse, die am 10. November bereits zum 6. Mal in der Sport- und Mehrzweckhalle am Ploggenseering stattfindet und von der OSTSEE-ZEITUNG präsentiert wird.

Mehr als 45 regionale Aussteller waren es in der Vergangenheit, die sich und ihre Produkte auf dieser Messe vorstellten. Das Spektrum reichte von Betrieben aus dem Handwerk und der Gastronomie über die Modebranche bis hin zum Tourismus. Aber auch Themen wie Wellness und Gesundheit fehlten dank der Aussteller nicht und wurden von den Besuchern angenommen. Ähnlich wird es auch diesmal wieder sein. Nach Aussage von Dorina Reschkeder, sie ist für das Stadtmarketing verantwortlich, sind bislang 40 Aussteller angemeldet. Zu ihnen gehört zum Beispiel Franziska Cengiz mit ihrem Brautmodengeschäft Weiße Träume, die an ihrem Stand einiges an Kleidung präsentiert.

Neben der Präsentation der Vereine und Gewerbetreibenden lockt auch diesmal wieder ein ansprechendes Begleitprogramm. Geplant sind Auftritte der Kreismusikschule Carl Orff Nordwestmecklenburg (11 Uhr), des Kreihnsdörper Carneval Vereins (14 Uhr) und der Aikidoschule Nordwestmecklenburg (14.30 Uhr). Außerdem wird es um 15 Uhr eine Vorschau auf das im kommenden Jahr geplante Abba-Musical „Mama Mia“ geben. Auch diese Vorführung sollten die Besucher nicht verpassen. Ebenso wie den Auftritt der Tanzgruppe mit der Leiterin Astrid Straathof. Diese Darbietung wird in das laufende Programm eingebunden, der genaue Zeitpunkt erst noch festgelegt.

An die kleinen Gäste ist auf der Regionalmesse ebenfalls gedacht: Sie dürfen sich auf das Kindertheater Blumenthal freuen, das für sie um 15.30 Uhr eine Aufführung geben wird.

Geschlemmt werden kann auf der diesjährigen Regionalmesse natürlich auch. Angeboten werden unter anderem Mittagsgerichte vom Café Gödel, Snacks und andere kleine Sachen vom Café Kaffeebrenner. Außerdem ist Janny’s Eis mit weiteren Leckereien vor Ort und die Bäckerei Freytag versorgt im Messecafé die Gäste mit Kaffee und Kuchen.

Darüber hinaus haben die Besucher die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Die Antworten zu den Fragen finden sie versteckt an den Ständen der Unternehmen, die sich daran beteiligen. Und mit etwas Glück können die Besucher einen wertvollen Preis gewinnen, der ebenfalls von den Unternehmen spendiert wird. Das Geheimnis, wer einen Preis bekommt, wird ab 16.45 Uhr gelüftet. Dann erfolgt die Auslosung des Gewinnspiels.

Als Moderator führt Jörn Buttkewitz, bekannt vor allem als DJ QBAT, wie in den Vorjahren auch diesmal wieder durch das Programm. Eröffnet wird die 6. Regionalmesse um 10 Uhr, beendet wird sie gegen 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Dirk Hoffmann