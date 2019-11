Grevesmühlen

Zur mittlerweile sechsten Regionalmesse hatte die Stadt Grevesmühlen am Sonntag eingeladen. Die Resonanz der Besucher war vor allem am Nachmittag sehr gut. Insgesamt 38 Aussteller präsentierten sich dort an den Ständen in der Mehrzweckhalle im Ploggenseering. Allerdings war die Zahl der Firmen überschaubar, st...