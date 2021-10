Regisseur Matti Geschonneck zu Gast in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Prominenter Besuch in Grevesmühlen. Matti Geschonneck, Regisseur und Sohn von DDR-Schauspiellegende Erwin Geschonneck, wird am Donnerstag, 21. Oktober, im Saal des

Schauspieler Erwin Geschonneck bei Schülern der POS Kurt Bürger 1986 in Grevesmühlen. Dort berichtete vom Untergang der Cap Arcona, den er damals überlebte. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Vereinshauses Rede und Antwort stehen. Im Rahmen der Fachtagung zum Untergang der „Cap Arcona“ im Mai 1945, die am 22. Oktober in Grevesmühlen stattfindet, hatten die Organisatoren Matti Geschonneck eingeladen. Hintergrund der Beziehung ist, dass Erwin Geschonneck einer der wenigen Überlebenden der Katastrophe ist. Er hatte in den 1980-er Jahren bei einem Besuch an der damaligen Kurt-Bürger-Oberschule über seine Erinnerungen an die Ereignisse in der Lübecker Bucht berichtet. Der Schauspieler starb 2008.

Film für das ZDF über die Wannseekonferenz

Mehrfach schon hatte der Förderkreis Matti Geschonneck eingeladen. „Aber es hat immer nicht gepasst“, sagt der bekannte Regisseur. „Aber jetzt bin ich gerade mit dem Dreh zu ’Die Wannseekonferenz’ fertig und habe Zeit“, berichtet er am Telefon. Der Film handelt von der berüchtigten Konferenz der Nazis 1942, auf der die Vernichtung des Judentums systematisch festgelegt worden war. „Ich werde bei dem Termin in Grevesmühlen vor allem über meine Arbeit sprechen.“ Die Geschichte seines Vaters spiele natürlich auch eine Rolle. „Aber ich kann nichts Neues zu den Ereignissen von damals beitragen außer der Tatsache, dass ich der Sohn von Erwin Geschonneck bin.“ Die Experten des Förderkreises würden deutlich tiefer in der Materie stecken.

Sven Schiffner moderiert die Veranstaltung

Was er kann, das ist für Aufmerksamkeit sorgen bei dem sensiblen Thema der Aufarbeitung der Katastrophen aus dem Zweiten Weltkrieg. Denn auch die Historiker um Sven Schiffner sowohl in Mecklenburg als auch auf der Schleswig-Holsteinischen Seite der Lübecker Bucht müssen sich immer wieder mit dem Argument auseinandersetzen, die Geschichte und die Toten doch endlich ruhen zu lassen. Und unter anderem dieses Argument hat auch Matti Geschonneck bewogen, das Thema Wannseekonferenz für das ZDF aufzuarbeiten. „Natürlich komme ich gern nach Grevesmühlen, auch schon für meinen Vater, aber Beiträge zu dem konkreten Thema Cap Arcona kann ich nicht liefern.“

Moderiert wird die Gesprächsrunde von Sven Schiffner, Beginn ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich, die genauen Modalitäten für die Teilnahme werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Das Programm für die Tagung An über 20 Orten in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg wird heute mit Museen, Gedenkstätten und Friedhöfen den über 7000 ums Leben gekommenen KZ-Häftlingen gedacht. Das Anfang 2020 gegründete Netzwerk Cap-Arcona-Gedenken lädt am Freitag, dem 22. Oktober, zu ihrer ersten öffentlichen Tagung nach Grevesmühlen ein. Nach einer Führung über die neu gestaltete Gedenkstätte ist das Museums- und Vereinshaus Ort des Geschehens. Am Vormittag sind hier ein Vortrag mit der Berliner Historikerin Dr. Angelika Königseder und ein Podiumsgespräch mit ihr und Dr. Reimer Möller (Leiter des Archivs der KZ-Gedenkstätte Neuengamme) geplant. Am Nachmittag sind Interviews mit Martine Letterie (Präsidentin Amicale Internationale KZ Neuengamme), Wilhelm Lange (Leiter des Museums Cap Arcona in Neustadt) und Sven Schiffner (Förderkreis Cap Arcona) vorgesehen. Außerdem wird über Perspektiven und aktuelle Projekte gesprochen. Die Tagung beginnt um 9.30 Uhr und endet gegen 16 Uhr. 50 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet, so dass nur noch ein paar Restplätze nach einer Anmeldung an info@netzwerk-cap-arcona-gedenken.de zu vergeben sind. Im Anschluss an die Tagung, die in Kooperation mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg, der sich mit 1500 Euro an den Kosten beteiligt, stattfindet, treffen sich die anwesenden Mitglieder des Netzwerkes zu einer Versammlung.

Von Michael Prochnow