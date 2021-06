Dassow

Ein 62 Jahre alter Autofahrer wurde bei einem Unfall zwischen Dassow und Pötenitz am Mittwoch schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der am Nachmittag Mann in Richtung Pötenitz unterwegs, als ein Reh über die Fahrbahn lief. Daraufhin sei der Autofahrer dem Tier ausgewichen und habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen prallte anschließend gegen einen Baum. Die Mitglieder der Feuerwehr Dassow befreiten den eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug. Durch den Rettungshubschrauber wurde er in die Uniklinik nach Lübeck geflogen. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden von rund 40 000 Euro.

Von Michael Prochnow