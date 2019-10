Rehna

Ein 21-Jähriger hat am Dienstagabend in Rehna ( Nordwestmecklenburg) mehrfach mit einer Schreckschusspistole geschossen. Laut Polizei war eine Streife in der Nähe und hörte schussähnliche Geräusche. Der Täter stellte sich, als die beiden Beamten ihn und seine beiden Begleiter im Bereich der Goethestraße ansprachen.

Der Tatverdächtige räumte ein, mehrfach geschossen zu haben, und übergab den Polizisten eine Schreckschusspistole. Einer der Beteiligten floh, als die Streife eintraf. Da der junge Mann keinen Kleinen Waffenschein besitzt, muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzt verantworten.

Von OZ