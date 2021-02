Rehna: Das ist die Vorsitzende des Klostervereins

Rehna

Eva Doßmann engagiert sich als Vorsitzende des Klostervereins Rehna. Was gefällt ihr an der Stadt in Nordwestmecklenburg? Die 73-Jährige nennt sie „die Kleinstadt mit den vielen Fachwerkhäusern und als Herzstück das Kloster.“ Seit 1973 wohnt Eva Doßmann in Rehna. 1999 gründete sich der Klosterverein. Sein erklärtes Ziel: „In Zusammenarbeit mit den Eigentümern der Klosteranlage in Rehna, der Stadt und der evangelischen Kirchengemeinde, engagiert und ehrenamtlich wieder Leben in die Klostermauern zu bringen.“ Das Kloster sei ein kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Mittelpunkt – in der Vergangenheit und jetzt.

Mitglieder haben bereits über 5000 Stunden im Ehrenamt gearbeitet und damit viele Menschen zusammengebracht. Ihr Verein sieht in der zweitgrößten Klosteranlage in Mecklenburg-Vorpommern mehr als eine denkmalpflegerische Verpflichtung. Aus seiner Sicht bietet sie Chancen für Tourismus, Kultur und Wirtschaft.

Von Jürgen Lenz