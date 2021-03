Rehna

10 000 Touristen und Einheimische kommen jedes Jahr ins Rehnaer Kloster. Sie besichtigen eine der größten Anlagen ihrer Art in Mecklenburg-Vorpommern mit Kirche, Kreuzgang, Wandmalereien, Skulpturen, Schnitzaltar, Führungen, Konzerten, Ausstellungen und einem Festival. So war es viele Jahre vor der Corona-Pause. Jetzt können Gäste wieder kommen. Die Pause ist vorbei.

Der Grund: Die Landesregierung hat die Corona-Regeln geändert. Sie sorgen dafür, dass das Kloster wieder öffnen kann und die Gesundheit der Besucher geschützt wird. Eine neue Corona-Pause kommt nur infrage, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern landesweit an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei mindestens 100 liegt und das Gesundheitsministerium eine Schließung aller Museen befürwortet.

„Es ist großartig, dass wir wieder öffnen.“

„Es ist großartig, dass wir wieder öffnen. Es ist ein positives Signal“, sagt Antje Reinhold, Mitarbeiterin der Kloster- und Stadtinformation. Sie erläutert: „Maximal fünf Personen dürfen das Kloster zur gleichen Zeit besuchen.“ Es nutzt die Luca-App. Sie registriert die Kontaktdaten der Gäste. Die Klostervereins-Vorsitzende Eva Doßmann ergänzt: „Wer die App nicht hat, kann es schriftlich machen.“

Die Gästeführerinnen Dorothea Schalk (r.) und Annette Prien (Mitte) bereiten zusammen mit der Sängerin Brita Rehsöft eine Themenführung mit Musikperformance vor. Quelle: Klosterverein Rehna

Eine Reihe mit Kultur startet nach den Plänen des Klostervereins mit der Eröffnung einer Fotoausstellung am Montag, den 2. Mai, um 16 Uhr. Im Kreuzgang werden bis 22. Juni Bilder hängen, die der Hamburger Fotograf Volkmar Krause mit der Camera Obscura aufgenommen hat. Er erklärt: „Mit der Lochkamera entdecke ich aufs Neue die Langsamkeit des Fotografierens – entgegen der immer schneller werdenden Pixelwelt der digitalen Fotografie.“

Ein „Kinderland“ gehört seit Jahren zum Klosterfestival in Rehna. Anfang August soll es wieder zahlreiche Besucher nach Rehna locken. Quelle: Klosterverein Rehna

Am 8. Mai startet eine Radtour von Rehna nach Ratzeburg. Ihr Ziel: die Verbindung der ehemaligen Klöster in beiden Städten besser verstehen. Die Ratzeburger Kirchengemeinde beleuchtet 2021 in einer Ausstellung die Geschichte des Prämonstratenser-Ordens in der Domstadt. Der Klosterverein Rehna informiert in Themenführungen über die Historie der Prämonstratenserinnen in Mecklenburg. Die Führungen finden vom 4. Juli bis 26. September immer sonntags um 14 Uhr statt.

Regeln für den Besuch Buchen lässt sich ein Besuch des Klosters in Rehna mit einer konkreten Zeit unter der Telefonnummer 038872/527 65 und mit einer E-Mail an info@kloster-rehna.de. Eine Anmeldung ist nötig. „Alle Besucherinnen und Besucher werden registriert und das Tragen einer FFP-2-Maske oder OP-Maske ist erforderlich“, erläutert die Kloster- und Stadtinformation. Eintrittspreise: Erwachsene vier Euro, ermäßigt drei Euro, Kinder unter 14 Jahren frei.

Für den 29. Mai plant der Klosterverein ein A-Cappella-Konzert mit dem Ensemble Echo. Die Musiker aus Dresden treten im Nonnengarten auf.

„Klänge aus der Abgeschiedenheit“

Am 20. Juni beginnt um 14 Uhr eine musikalische Führung mit dem Titel „Klänge aus der Abgeschiedenheit“. Die Gästeführerinnen Dorothea Schalk und Annette Prien und die Sängerin Brita Rehsöft verbinden geschichtliche Informationen und mittelalterliche Gesänge. „Brita Rehsöft experimentiert mit Klängen, Geräuschen und Stimmen und begegnet den Erzählungen über die 900-jährige Geschichte des Prämonstratenser-Ordens musikalisch-performativ“, kündigt der Klosterverein an. Ein Wechselspiel entführe das Publikum in eine vergangene Lebensform.

Klostergarten- und Wellnessführungen auf den Spuren von Sebastian Kneipp beginnen am 13. und 27. Juni um 11 Uhr. Am 26. Juni öffnet um 16 Uhr die Ausstellung „Weite und Licht – Norddeutsche Landschaften“. Sie zeigt Bilder aus der Kunstsammlung des Norddeutschen Rundfunks.

Bettina Ullrich (r.) und Claudia Hrbatsch machen sich auf zu einer musikalischen Reise ins Paris des 20. Jahrhunderts. Quelle: Bettina Ullrich

Chansonabend im Nonnengarten

Die Sängerin Bettina Ullrich und die Pianistin Claudia Hrbatsch gestalten am 17. Juli einen Chansonabend im Nonnengarten. Sie laden ein zu einer musikalischen Reise ins Paris des 20. Jahrhunderts.

Drei Wochen später ist Rehna Schauplatz des Klosterfestivals. Es bietet den Gästen am 7. und 8. August Musik, Tanz, Kunst und Handwerk, Historisches und ein Programm für Kinder. Antje Reinhold sagt: „Ich bin optimistisch, dass man eine solche Veranstaltung machen kann.“ Möglicherweise gebe es dann eine Teststation.

„Wir lieben das Klosterfestival.“

Rehna lädt seit vielen Jahren zum Klosterfestival ein. Es ist bei den zahlreichen Besuchern ebenso beliebt wie bei den Veranstaltern. „Wir lieben das Klosterfestival“, sagt Eva Doßmann.

Bisher letzte geplante Veranstaltung der Reihe mit Kultur im Kloster: ein Konzert der Musikgruppe Yxalag am 3. September. Das Septett spielt Klezmer und Weltmusik. Antje Reinhold erläutert: „Es ist ein schönes Konzert, das wir vom letzten Jahr verschoben haben.“

Digitale Kloster- und Stadtrundgänge geplant

In den vergangenen Monaten haben Handwerker den Fußboden des Adventssaalbodens saniert und neue Fenster eingebaut. Der Deutsche Verband für Archäologie (DVA) unterstützt das Projekt mit einem Zuschuss im Rahmen eines Soforthilfeprogramms für Heimatmuseen.

Für die nahe Zukunft plant der Verein digitale Kloster- und Stadtrundgänge. Der DVA fördert die Audioführungen im Rahmen des Programms „Neustart Kultur.“ Antje Reinhold sagt: „Wir starten gerade mit dem Projekt. Es soll bis September umgesetzt sein.“

