Rehna

Torsten Kraul, Nico Schafranski und Ralf Kaltenschnee sind drei ambitionierte Hobbymusiker aus der Region. Zu den Osterfeiertagen haben sie sich jetzt eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Sie werden auf sogenannten Kuhlohörnern spielen und ihr etwa 30-minütiges Konzert auf der Internetplattform YouTube unter dem Motto „Kuhlohorn-Trio“ präsentieren.

Zusätzlich werden die Kirchgemeinden Vietlübbe, Rehna und Carlow sowie die verbundenen Kirchgemeinden Gadebusch, Roggendorf und Groß Salitz die insgesamt sechs Arrangements in ihren Internetauftritten präsentieren.

Erfinder starb vor 80 Jahren

Johannes Kuhlo, Erfinder dieses Horns, ist in diesem Jahr seit 80 Jahren tot. Ihm zu Ehren wollen die drei nun auf das einmalige und historische Instrument hinweisen. „Ich bekam zunächst drei Hörner, die vom Schweriner Instrumentenbauer Paul Methling vor 70 bis 80 Jahren gebaut wurden“, erklärt Torsten Kraul. „Es ist schon ein paar Monate her, als mir die Idee mit den Kuhlohörnern kam. Sie vermitteln einen ganz besonderen warmen, weichen, fast mystischen Klang“, erzählt der Rehnaer. Seine eigentliche Idee war es, viele Kuhlohörner zu sammeln und schließlich ein Konzert mit einem großen Posaunenchor zu spielen. „Leider lässt die Pandemie diese Art von Konzert noch nicht zu und so haben wir drei uns für die Online-Variante entschieden, um Osterlieder zu präsentieren„, sagt der 56-Jährige.

Ostergruß in Corona-Zeiten

Doch die Probleme waren damit noch lange nicht gelöst, denn Stücke für diese Blasinstrumente gab es nur vierstimmig. „Dank „Kalle“ - bürgerlich Ralf Kaltenschnee - haben wir nun Stücke für drei Stimmen. Einige Originale wurden umgeschrieben, andere komplett neu komponiert“, erzählt Torsten Kraul. Auch die Kirchgemeinden der Region sind begeistert. Denn sie sehen das Engagement als gleichzeitigen Hoffnungsgruß. „Toll, dass die drei das machen. Wir präsentieren das und die Texte dazu gerne auf unseren Internetseiten und wollen das als Ostergruß an unsere Gläubigen sehen“, sagt der Gadebuscher Pastor Christian Schnepf und sendet diesen Wunsch auch im Namen aller beteiligten Pastoren.

Bereits zu Weihnachten präsentierten Torsten Kraul und Nico Schafranski ihr Können. Auf einem Pick Up spielten sie in verschiedenen Orten Weihnachtslieder und begeisterten Menschen, die spontan auf die Straße kamen oder aus dem geöffneten Fenster zuschauten und hörten. Jetzt ging es mit dem neuen Repertoire zunächst in die Autowerkstatt Krauls. „Dort haben wir die ersten Male geübt. Woanders ging es leider nicht. Danach wollten wir unsere Musik in der Kirche Kirch Grambow aufnehmen, doch das klappte nicht“, erzählt der Initiator.

Video aus der Schlagsdorfer Kirche

So wurde das Video am Ende in der Schlagsdorfer Kirche gedreht und soll bereits kurz vor den Osterfeiertagen auf die bekannte Internetplattform gestellt werden, sowohl als Gesamtkonzert als auch einzeln. Zusammengeschnitten wurde das Video nicht von einem Fachmann, sondern von Autoverkäufer Steffen Weber. Der wagte sich auf für ihn völlig neues Terrain und stellte sich mit viel Geduld und Zeit der Herausforderung. So haben alle Interessierten Freude an Stücken wie „Ostern, Ostern, Frühlingswehe„ oder „Wir wollen alle fröhlich sein“ ein kleines Stück gegen die vielen pandemiebedingten Einschränkungen in der Region.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausgeträumt ist die Idee von einem riesigen Konzert mit vielen Dutzend Kuhlohörnern noch nicht. Immer noch sucht Torsten Kraul diese Blasinstrumente, sammelt sie mittlerweile. „Wer eins weggeben oder verkaufen möchte, kann sich sehr gerne bei mir in Rehna melden“, sagt der 56-Jährige Hobbymusiker. Nach seinen Vorstellungen könnte es dann im Spätsommer ein derartiges Konzert geben.

Von Maik Freitag