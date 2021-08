Rehna

Mitreißend, verzaubernd, verklärend: Das ist das Ideal von Yxalag. Die Mitglieder der Klezmerband lernten sich bereits 2008 beim Studium an der Musikhochschule in Lübeck kennen. Jetzt wohnen sie in Berlin, München und Schleswig-Holstein, spielen beim Klezmerfestival in Fürth, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Schleswig-Holstein Musik Festival und dem Klezmer-Festival auf Malta. Am Freitag, dem 3. September, tritt Yxalag im Nonnengarten des Klosters Rehna auf. Das Open-Air-Konzert beginnt um 20 Uhr.

Die sieben Musiker feilen immer weiter am Klangideal. Sie bilden mittlerweile eine fein eingespielte Gruppe mit besonderem Sound. Als ihre beste Motivation, die Liebe zum Klezmer weiterzugeben, nennen sie das Tanzen, Tosen, Lachen und Weinen des Publikums.

Dabei hält sich die Band an eine Erkenntnis des Gelehrten Wilhelm von Humboldt: „Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.“ Yxalag lässt sich von den Legenden des Klezmer inspirieren, sucht aber nach neuen Spielarten einer Volksmusiktradition, deren Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Damals spielten die „Klezmorim“ genannten Volksmusikanten eine besondere Art der jüdischen Musik.

Eintrittskarten für das Konzert von Yxalag im Nonnengarten in Rehna kosten an der Abendkasse 25 Euro. Schüler, Studenten, Inhaber der Ehrenamtskarte und Menschen mit Schwerbehinderungen sind mit 18 Euro dabei. Tickets im Vorverkauf gibt’s für 22 Euro in den Buchhandlungen von Schnürl & Müller in Grevesmühlen und Gadebusch sowie in der Kloster- und Stadtinformation in Rehna, Telefon 038872/527 65, E-Mail info@kloster-rehna.de, Internetseite www.kloster-rehna.de.

Von Jürgen Lenz