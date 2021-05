Rehna: So wird das Kloster für Besucher noch attraktiver

Rehna

Wie haben Nonnen in einem Kloster in Rehna gelebt? Welche Verbindungen hatte ihre Gemeinschaft zu anderen Klöstern im In- und Ausland? Welche Kunstwerke aus der damaligen Zeit sind erhalten und wie sehen sie aus? Darüber informiert ab kommendem Jahr eine neue Dauerausstellung mit Texten, Bildern, Fotos und Videos. „Es ist von Anfang an auch mitgedacht, etwas für Kinder zu machen“, erläutert Antje Reinhold von der Kloster- und Stadtinformation.

Tausende Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland werden die Dauerausstellung ab kommendem Jahr erleben. Der Klosterverein gibt ihr den Titel „Prämonstratenserinnen in Mecklenburg.“ Andrej Quade vom Museumsverband Mecklenburg-Vorpommern nennt die Ausstellung in Rehna neben dem Archäologischen Landesmuseum in Rostock und dem Ikareum in Anklam als eines von drei ambitionierten Museumsprojekten in MV, auf die er schon gespannt ist.

Gäste freuen sich auf die Ausstellung

Das Vorhaben in Nordwestmecklenburg kommt nicht nur bei Fachleuten sehr gut an. Antje Reinhold berichtet: „Wir merken, dass sich die Gäste auf die Ausstellung freuen.“ Das Kloster in Rehna sei ein großartiger Ort, um Geschichte zu erzählen. Kirchengemeinde und Stadt stimmten dem Projekt des Klostervereins sofort zu.

„Es ist ein kulturhistorisch sehr interessantes Projekt“, sagt Stefanie Knippenberg, stellvertretende Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe „Mecklenburger Schaalseeregion –Biosphärenreservatsregion.“ Leader ist ein Zuschussprogramm der Europäischen Union. Die Abkürzung „Leader“ steht für „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“, zu deutsch „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.“ Mit 172 100 Euro unterstützt die EU die Arbeiten an der Dauerausstellung in Rehna. Geld geben auch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest und das Bildungsministerium. Gesamtkosten: 298 214 Euro.

„Ein kultureller Anlaufpunkt für die Besucher mehr“

„Ein kultureller Anlaufpunkt für die Besucher mehr“, sagt Susanne Knippenberg über die künftige Dauerausstellung. Das 1230 gegründete Kloster in Rehna sei bedeutend, etwas Besonderes. Der Klosterverein sei rührig und leiste wichtige Arbeit.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Vorsitzende Eva Doßmann erklärt: „Es ist wieder ein toller Schritt nach vorn.“ Der 160 Mitglieder zählende Verein und seine Unterstützer seien mit vollem Elan bei der Arbeit. Eva Doßmann sagt: „Es ist ein Lichtblick in der Corona-Zeit.“ Das meint auch der Bürgermeister der Klosterstadt, Hans Jochen Oldenburg. Er sagt: „Die Stadt Rehna freut sich sehr, dass das Kloster mit Leben erfüllt wird – auch in dieser schwierigen Zeit.“ Es ist die zweitgrößte Klosteranlage in Mecklenburg-Vorpommern und mit jährlich rund 10 000 Besuchern eine der wichtigsten Touristenattraktionen in der Region.

Von Jürgen Lenz