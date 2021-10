Rehna/Boltenhagen

Sich mal schnell mit Freunden treffen, das ist für Luna schwierig. Denn die Neunjährige muss dauerhaft beatmet werden. Das geschieht über ein Beatmungsgerät, dazu gehören ein Sauerstoffgerät und ein Absauggerät. Auch eine Notfallmedikamententasche und viele andere medizinische Utensilien gehören zu ihren ständigen Begleitern.

An Ausflüge ist kaum oder gar nicht zu denken. Jedenfalls im Moment nicht. Denn die Lösung wäre ein Elektro-Lastenfahrrad, womit das Mädchen auch trotz der Geräte mobil wäre. Doch so ein Fahrrad kostet Geld, ziemlich viel Geld, um genau zu sein. Die Kosten dafür liegen bei etwa 5000 Euro. Eine Summe, die die Großeltern in Rehna, bei denen Luna lebt, allein nicht aufbringen können. Auch die Krankenkasse bezahlt ein E-Lastenfahrrad nicht.

Kreishanderkerschaft ruft zur Hilfe auf

Hilfe kommt jetzt über „Das Beste am Handwerk“. Auf der Homepage www.Das-Beste-am-Handwerk.de sowie sozialen Kanälen wie Facebook und Instagram des Mecklenburg-Vorpommern weit umfassenden Ausbildungsmarketing-Projektes aller Kreishandwerkerschaften wird zu einer Spende für Luna aufgerufen. Projektleiter Tobias Böse aus Boltenhagen hatte unter anderem von Silke, Beatmungsschwester in der Kinderbetreuung, von der Idee eines Lastenfahrrades erfahren. Hinzu kam, dass der Opa von Luna Maurer ist. Das passte, wie Böse sagt. Denn dadurch würden sich sicherlich viele aus dem Handwerksbereich angesprochen fühlen. Aber auch sonst, so der Projektleiter, hätte man auf jeden Fall dem Mädchen geholfen.

Spendenzweck lautet „LUNA“

Die Spendenaktion läuft wie folgt: Wer möchte, der kann auf der Homepage des Projektes „Das Beste am Handwerk“ beispielsweise ein Shirt oder Hoodie kaufen. Fünf Euro davon wandern in den Spendentopf. Tobias Böse gibt jeweils fünf Euro aus seiner privaten Tasche dazu. Außerdem können Spenden auf das Konto der Kreishandwerkerschaft Nordwestmecklenburg-Wismar (Volks- und Raiffeisenbank, BLZ: 140 613 08, IBAN: DE30 1406 1308 0004 1002 04) oder per Paypal (Hello@das-beste-am-handwerk.de) eingezahlt werden. Wichtig ist dabei, als Verwendungszweck „LUNA“ anzugeben.

Parallel dazu ist Tobias Böse dabei, bei Fahrradhändlern Angebote für Elektro-Lastenfahrräder einholen. Um sich einen Überblick zu verschaffen und auch ein passendes Fahrrad zu haben, sobald das dafür benötigte Geld mittels Spenden eingeworben worden ist.

Von Dirk Hoffmann