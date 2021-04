Rehna: Verein schafft Rundgang durchs Kloster 

Rehna

Das Kloster in Rehna wird für Besucherinnen und Besucher immer attraktiver. Sie bekommen bald Zutritt zu weiteren Teilen des historischen Gebäudes, dessen Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Es ist nach Kloster Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die zweitgrößte Anlage ihrer Art in MV und eine der meistbesuchten Touristenattraktionen in Nordwestmecklenburg. „Wir haben durchschnittlich 10 000 Gäste im Jahr“, erläutert Antje Reinhold, Mitarbeiterin der Kloster- und Stadtinformation.

Bisher ging, wer das Kloster in Rehna besichtigte, durch einen Teil des Kreuzgangs bis in die frühere Klosterkirche und dann wieder auf demselben Weg zurück. Jetzt können Besucher durch einen neu erschlossenen Teil des Kreuzgangs nach draußen gehen. Möglich macht das der Einbau eines 5,40 Meter hohen und 3,80 Meter breiten Glaselements mit Tür. Die Sonderanfertigung ist der neue Ausgang. Außerdem wird das Kloster barrierefrei.

200 Quadratmeter zusätzlich für die Besucher

Handwerker aus Nordwestmecklenburg haben auch im Obergeschoss des Kreuzgangs gearbeitet. Auf dem sogenannten Adventssaalboden haben sie neue Fenster eingebaut, beschädigte Steine ausgetauscht, Unebenheiten ausgeglichen und ein Treppengeländer montiert. Nun dürfen Besucherinnen und Besucher des Klosters im Erd- und Obergeschoss insgesamt 200 Quadratmeter besichtigen, die bisher nicht zugänglich waren. Vom Adventssaalboden aus können sie einen schönen Blick in den Nonnengarten genießen.

Antje Reinhold von der Kloster- und Stadtinformation und Pastor Andreas Ortlieb stehen nach Sanierungsarbeiten auf dem Adventssaalboden. Quelle: Jürgen Lenz

Momentan ist das Kloster allerdings wegen der neuen Corona-Bestimmungen geschlossen – so wie alle Museen und Ausstellungsräume in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kloster- und Stadtinformation in Rehna bleibt aber erreichbar: dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie sonnabends, sonntags und feiertags von 11 bis 17 Uhr telefonisch unter 038872/527 65, per E-Mail unter info@kloster-rehna.de und per Post mit der Adresse Kirchplatz 1a, 19217 Rehna.

Knapp 35 000 Euro haben die Sanierungs- und Ausbauarbeiten im Kloster gekostet. Der Deutsche Verband für Archäologie (DVA) unterstützt das Projekt mit 24 000 Euro im Rahmen eines Soforthilfeprogramms für Heimatmuseen.

Multimediale Ausstellung geplant

„Das Ganze ist auch eine Vorbereitung für die neue Ausstellung“, erklärt Antje Reinhold. Der Klosterverein plant eine Dauerausstellung mit Medienstationen. Nach Auskunft der Vorsitzenden Eva Doßmann werden Bilder und Videos eine ganze Reihe von Kunstschätzen des Klosters präsentieren und erläutern. So sieht es der Verein für die nähere Zukunft vor.

Er arbeitet bei diesem Projekt und vielen anderen mit der Kirchengemeinde zusammen. Pastor Andreas Ortlieb sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir hier in Rehna eine multimediale Ausstellung bekommen. Es ist gut für die Stadt und die ganze Umgebung.“ Antje Reinhold sieht das ebenso. Sie erläutert: „Es geht alles Hand in Hand – mit der Kirchengemeinde und auch mit der Stadt.“

Fotograf aus Hamburg stellt im Kreuzgang aus

Der Klosterverein will im Mai eine neue Sonderausstellung eröffnen. Sie wird Bilder zeigen, die der Hamburger Volkmar Krause mit der Camera Obscura aufgenommen hat. Bis 22. Juni sollen die Fotos im Kreuzgang hängen.

Der Klosterverein ist auch beim Organisieren anderer Veranstaltungen sehr rührig. Dabei bremsen ihn die Corona-Bestimmungen derzeit etwas aus. Er musste eine Führung mit Musikperformance auf den 20. Juni verschieben.

Großes Klosterfestival im August

Noch nicht endgültig fest steht, ob am 8. Mai eine Fahrradtour nach Ratzeburg starten kann und am 29. Mai das Dresdner Ensemble Echo im Nonnengarten singen wird. Für alle Veranstaltungen, die der Verein ab Juni plant, sind die Mitglieder aber zuversichtlich: Sie werden stattfinden. Höhepunkt wird das zwölfte Klosterfestival im August sein.

Für die Sanierung der Klosterkirche engagiert sich die Kirchengemeinde. Handwerker erneuern zurzeit das Dach des „Chor“ genannten Teils. Als Nächstes werden sie den Chor innen instand setzen. „Wir haben dort einen großen Schaden“, berichtet Andreas Ortlieb. Er schätzt, dass die Sanierung der Kirche in mehreren Bauabschnitten insgesamt zehn Jahre dauern wird. Investiert würden voraussichtlich mehr als drei Millionen Euro.

