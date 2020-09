Rehna/Neukloster

Nachdem zuletzt am Dienstag in einem Schönberger Markt Taschendiebe zugeschlagen haben, sind bei der Polizei schon wieder Anzeigen eingegangen. Dieses Mal stahlen der oder die Täter in einem Supermarkt in Rehna ein Portemonnaie aus einer Tasche, die an einen Einkaufswagen angehängt war. Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr am Mittwoch.

Wenige Stunden später wurde ein Kunde in Neukloster bestohlen. Auch hier stahlen Unbekannte eine Geldbörse aus einem an einen Einkaufswagen angehängten Stoffbeutel. In beiden Fällen hatten die Geschädigten von den Taten nichts bemerkt. Die Schadenshöhe belief sich auf mehrere hundert Euro.

Taschendiebstähle kommen immer wieder vor. Daher warnt die Polizei eindringlich: Achten Sie auf Ihre Wertgegenstände. Lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt im Einkaufwagen liegen, auch nicht nur für kurze Zeit. Führen Sie diese so mit, dass potenzielle Täter keine Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen.

