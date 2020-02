Boltenhagen

Als Sportmoderator ist Reinhold Beckmann weithin bekannt. Dass er auch Musiker ist und selber Songs schreibt, weiß noch nicht jeder. Bei seinen Konzerten singt Beckmann und greift selber zur Gitarre. Am Sonnabend, 18. April, in Boltenhagens Festsaal tritt er mit dem Gitarristen Johannes Wennrich im Festsaal als Duo auf.

Die Musiker wollen dabei ganz dicht an ihrem Publikum sein und auch mit den Zuhörern ins Gespräch kommen. Dabei bieten sie ein Programm von gefühlvollen Balladen bis zu kraftvollen, fast rockigen Nummern.

2014 wurde mit „Bei allem sowieso vielleicht“ das erste Musikalbum von Beckmann & Band veröffentlicht, 2018 erschien dann das zweite Album mit dem Titel „Freispiel“.

Eintrittskarten für das Konzert, das am 18. April um 20 Uhr im Festsaal, Klützer Straße 11, beginnt, kosten 20 Euro. Sie sind in der Tourist-Info im Kurhaus an der Ostseeallee oder deren Online-Shop auf der Internetseite der Kurverwaltung erhältlich.

Von Malte Behnk