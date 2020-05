Grevesmühlen/Hamburg

Die Coronakrise mit Reiseverboten setzt den Busunternehmen heftig zu. Seit März fehlen ihnen wichtige Einnahmen. Busfahrer wie Thomas Krohn aus Grevesmühlen, der in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen seines Betriebs feiert, protestieren deshalb gemeinsam in Hamburg. Mit einem Hupkonzert wollen sie an der Binnenalster auf ihre wirtschaftlich angespannte Situation aufmerksam machen.

Thomas Krohn aus Grevesmühlen ist mit zwei Bussen zur Demonstration in Hamburg angereist. Quelle: Malte Behnk

Anzeige

Busunternehmer benötigen Hilfen

„Es kann ja nicht sein, dass bei Hilfen jetzt nur an große Unternehmen wie Tui oder Lufthansa gedacht wird“, sagt Thomas Krohn. „Die wollen später ja auch, dass wir ihre Gäste fahren.“ Viele Touren der Reisebusunternehmen führen nämlich zu Kreuzfahrtschiffen, zu Flughäfen oder aber zu Großveranstaltungen.

Weitere OZ+ Artikel

Vieles wird in diesem Jahr nicht stattfinden und so fallen Fahrten zu den Störtebeker-Festspielen sicher aus. Tagestouren können sich die Busunternehmer aber gut vorstellen –auch mit den Hygienevorschriften wegen Corona.

Am 7. Mai 2020 demonstrieren Reisebusunternehmen aus ganz Deutschland in Hamburg. Thomas Krohn aus Grevesmühlen ist mit zwei Bussen angereist. Quelle: Malte Behnk

Mindestens 120 Busse in Hamburg

Zur Demo in Hamburg sind etwa 60 Unternehmen mit etwa 120 Bussen angereist. Da in Düsseldorf eine ähnliche Veranstaltung abgesagt wurde, haben sie teilweise mehrere hundert Kilometer auf sich genommen. Carsten Theiß aus Weißenborn-Rambach war 300 Kilometer gefahren. Busfahrer aus Mecklenburg-Vorpommern hatten sich bereits auf der A20 zusammengefunden.

Aufkleber an den Bussen zeigen die Sorge. Quelle: Malte Behnk

In Hamburg machen die Reisebusse mit einem Korso, der die Binnenalster umschließen soll und einem Hupkonzert auf sich aufmerksam. Viele von ihnen bangen um die Existenz ihrer Betriebe. Organisiert wurde die Demonstration in Hamburg vom Buslogistiker Hanse Mondial.

Von Malte Behnk