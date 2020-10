Covid 19 - Rekord: 14 neue Corona-Fälle an einem Tag in NWM – zweites Testzentrum in Grevesmühlen geplant

Allein am Donnerstag registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg 14 neue Corona-Infektionen. Unter anderem ist ein Schulkind aus der Grundschule Bobitz betroffen. Der Kreis plant zusammen mit dem DRK die Eröffnung eines zweiten Abstrichzentrums am Ploggensee in Grevesmühlen. Fast 900 Personen sind in Quarantäne.