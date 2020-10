Allein am Donnerstag registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg 14 neue Corona-Infektionen. Am Freitag kamen zehn weitere hinzu. Neben dem Gymnasium in Schönberg ist auch die Regionale Schule dort betroffen. Der Kreis plant zusammen mit dem DRK die Eröffnung eines zweiten Abstrichzentrums am Ploggensee in Grevesmühlen. Mehr als 900 Personen sind in Quarantäne.