Boltenhagen

Was für ein Jahreswechsel im Ostseebad! Tausende feierten bereits Silvester am Strand von Boltenhagen, noch deutlich mehr Besucher kamen am Neujahrstag zum traditionellen Anbaden an die Seebrücke.

Der seit 2016 bestehende Rekord von 379 Teilnehmern ist geknackt. 408 Kinder, Frauen und Männer stürzten sich in diesem Jahr in die fünf Grad Celsius kalte Ostsee beim Neujahrsbaden des Ostseebades Boltenhagen und katapultierten den Ort damit zurück in die Steinzeit. Denn mit diesem Motto hatte die Kurverwaltung in diesem Jahr für eine Teilnahme geworben. Der Plan ging auf. Ob als Fred Feuerstein oder Wilma aus der bekannten Zeichentrickserie „Die Feuersteins“, den Ideen in Sachen Verkleidung waren am Mittwoch keine Grenzen gesetzt. Selbst komplette Feuerstein-Mobile sorgten für jede Menge Spaß unter den Badewilligen und zahlreichen Besuchern. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, aber die Kurverwaltung geht von mehr als 7000 Gästen aus, die das Spektakel an der Seebrücke ab Mittag beobachteten.

Zur Galerie Ideales Wetter und tolle Kostüme bestimmten das Bild an der Seebrücke im Ostseebad.

Familie Feuerstein als Badegast in Boltenhagen

Eduard Schmidt, 58, Wismar: Ich habe mir einen Tag Zeit genommen, um mein Outfit zu fertigen. Ich bin zufrieden. Quelle: Maik Freitag

„Für meine Verkleidung habe ich einen Tag gebraucht“, erklärte Eduard Schmidt, der mit einer Keule aus Bauschaum und einer sehr flintstonetypischen Maskerade den Weg ins kühle Nass antrat. Zum ersten Mal als Ehepaar sprangen auch Cindy und Thomas Schultz (55 Jahre) aus Groß Walmstorf in die See. „Unser Schwiegersohn Florian kommt auch mit ins Wasser, seine Freundin passt auf die Sachen auf“, erzählte Cindy Schultz, die erst im vergangenen Jahr ihren Thomas geheiratet hatte.

Dassower Feuerwehrleute wagten sich in die Ostsee

Mario Blaffert, 47, Feuerwehrmann aus Dassow war das erste Mal dabei. Quelle: Maik Freitag

Jede Menge Spaß hatten auch die meisten Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dassow. Denn die feuerten ihre Kameraden Mario Blaffert (47) und Holger Allrath (46) kräftig an, als sie mit toller Verkleidung in die Ostsee stiegen. Eine erst am Morgen entstandene Schnapsidee setzte der ehemalige Gadebuscher René Klementz in die Tat um. „Na ja, eine Badehose hatte ich mit, obwohl ich nun in Wolfsburg wohne. Also ging es auch ins Wasser“, erzählte der 35-Jährige. Schon seit 2016 ist auch der Gadebuscher Mathias Guse ein treuer Teilnehmer beim Anbaden in Boltenhagen. In diesem Jahr wagte er sich sogar noch weiter ins Wasser ins Wasser und schnappte sich eine am Bug des Wasserwachtschiffes befestigte Sektflasche. „So hat sich das dann sogar noch gelohnt. Jetzt muss ich aber unbedingt ins Warme“, berichtete der 48-Jährige.

So wie ihn zog es auch alle anderen Starterinnen und Starter nach dem Ostseegang in den gut 35 Grad warmen Holzzuber, um sich kurz aufzuwärmen und vielleicht schon einmal über eine Teilnahme im kommenden Jahr nachzudenken, wenn das Neujahrsschwimmen zum 23. Mal in Boltenhagen stattfindet.

22. Veranstaltung am Strand von Boltenhagen Am Anfang war es eine Idee, um ein paar Mutige ins eiskalte Ostseewasser am Neujahrsmorgen zu locken. Inzwischen gehört das Neujahrsbaden in Boltenhagen zu den größten Veranstaltungen dieser Art an der Ostseeküste. Mehr als 300 Teilnehmer und mehrere Tausend Besucher erleben Jahr für Jahr das Spektakel. Mit knapp 2000 Zuschauern und 35 Teilnehmern hat am 1. Januar 1998 alles angefangen.

Begonnen hatte das Spektakel am Mittwoch bereits um 11 Uhr mit Musik und Partylaune, um 13 Uhr folgte der Start der Kinder, um 13.30 Uhr sprinteten die Frauen und um 14 Uhr die Männer ins Wasser. Dass mit deutlich mehr als 400 Teilnehmern ein neuer Rekord erreicht wurde, hat mehrere Ursachen. Zum einen spielte in diesem Jahr das Wetter mit, klarer Himmel, kaum Wind waren ideale Bedingungen für Mutigen, die sich in die Ostsee wagten. Zum anderen haben die Veranstalter auf die Anregungen der Zuschauer in den vergangenen Jahren reagiert und den Ablauf angepasst. Noch vor einigen Jahren gab es Kritik an der Länge der Veranstaltung. Die zog sich teilweise über mehrere Stunden. Mittlerweile konzentriert sich das Event auf das, was ist: Ein faszinierendes Spektakel, und zwar eines der größten an der Ostseeküste. Apropos Rekord: Der Rekord vom vergangenen Jahr mit immerhin 390 Teilnehmern ist Geschichte, auf Rang drei der Liste rangiert nunmehr der Neujahrstag 2016, damals waren 379 Anbader am Start.

Eine echtes Mobil war bei den Wismarer Männern im Einsatz. Quelle: Maik Freitag

Von Maik Freitag