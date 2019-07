Schönberg

„Oha!“, staunt eine Frau, als sie die Palmberghalle in Schönberg betritt. Die Besucherin der 13. Ausstellung „Kunst und Hobby“ ist beeindruckt von der Vielzahl der Stände. Es sind so viele wie nie zuvor. Bei der Eröffnung informierte der Schönberger Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft), wie viele Aussteller diesmal ihre Werke präsentieren: 42. In den Vorjahren waren es etwas mehr als 30.

Bei einem Rundgang durch die Palmberghalle wird deutlich: Nicht nur die Vielzahl ist so groß wie nie zuvor, sondern auch die Vielfalt. Hobbykünstler und Kunsthandwerker präsentieren Strickwaren, Gemälde, Schmuckkarten, Fotos, Haarschmuck, Taschen, Beutel, Schiffsmodelle, Vogelkästen, Schmuck, Gartendeko und Keramik in vielen Variationen. Michael Krämling aus Dassow stellt die Bücher für Erwachsene und Kinder vor, für die er die Texte und seine Frau die Illustrationen gestaltet hat. Der Handarbeitskreis der Kirchengemeinde Schönberg ist ebenfalls dabei. Über die Ausstellung sagt Stephan Korn: „Sie belebt die Stadt und kommt den Einwohnern hier zugute“. Der Schönberger Bürgermeister erläutert: „Ich freue mich besonders, dass der Geist der Veranstaltung weiter besteht.“ Korn dankte bei der Eröffnung allen Organisatoren und Helfern, besonders Dagmar Krämling, Reinhard Zillmer, Matthias Aurich und Robby Eggert. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass am Sonnabend, dem 3. August, ein Bild versteigert wird, das Aussteller in dieser Woche malen. Der Erlös kommt dem Verein „Badeteich Schönberg“ zugute. Die Versteigerung beginnt um 13 Uhr.

Um 15 Uhr starten Workshops, die Aussteller anbieten. Am Mittwoch lädt die Schönbarger Späldäl ebenfalls um 15 Uhr zu einem plattdeutschen Unterhaltungsprogramm ein. Am Donnerstag zeigt Reinhard Zillmer, wie Fotos am Computer bearbeitet werden können. Am Freitag geht es um die Handarbeitstechnik Häkeln.

Die Ausstellung „Kunst und Hobby“ kann bis zum Sonnabend, dem 3. August, von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Jürgen Lenz