Rekordzahl an Corona-Infektionen in NWM: Fast 40 Fälle in Pflegeheim gemeldet

Wismar

Am Freitag wurde die Inzidenz in Nordwestmecklenburg erstmals dreistellig mit einem Wert von 113,8 und 67 gemeldeten Neuinfektionen. Besonders stark betroffen ist eine Einrichtung der Diakonie in Grevesmühlen. Im „Haus am Tannenberg“ mit 60 Gepflegten und 60 Beschäftigten waren zunächst ein Gepflegter und drei Beschäftigte positiv getestet worden, am Mittwoch eine weitere. Am Donnerstag wurden Reihenabstriche durch ein mobiles Abstrichteam des Landes durchgeführt.

Die Ergebnisse der rund 120 Abstriche trafen am Freitag ein und bestätigten einen schweren Covid-19-Ausbruch: 38 Tests waren positiv – davon sind 25 Gepflegte und 13 gehören zum Personal.

Besuchsverbot bis Heiligabend

Dies führte laut Gesundheitsamt nicht nur zu umfangreichen Kontaktermittlungen inner- und außerhalb der Einrichtung, sondern auch zum Erlass einer Quarantäne-Verfügung für die Einrichtung Die Quarantäne gilt zunächst bis Heiligabend und beinhaltet auch ein Besuchsverbot für die Wohnbereiche.

Der Träger steuere laut Behörde Personal aus anderen Einrichtungen teilweise um, damit es nicht zu Engpässen in der Versorgung kommt. „Auch ansonsten kann die Kooperation von Seiten des Gesundheitsamtes nur als sehr gut bezeichnet werden. Die Arbeiten werden über das Wochenende weitergehen und sind noch nicht abgeschlossen“, heißt es aus dem Amt. Einen ebenfalls betroffenen Werkstattbereich mit Verbindung zu der Einrichtung hat der Träger vorläufig in Eigeninitiative geschlossen.

Für Schüler ab der 7. Klasse gilt im Kreis zudem ab Montag Distanzunterricht. Eine Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht im öffentlichen Raum an bestimmten Orten werde laut Kreisverwaltung aus den bis Freitag eingegangen Meldungen der Gemeinden und Ämter erarbeitet.

Von mikro