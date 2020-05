Wotenitz

Warum eigentlich immer alles wegwerfen? Siegrid Tusch ist kein Freund davon. Kreativ wie die 72-Jährige ist, findet sie oft Verwendung für Dinge, die andere in die Tonne werfen würden. „Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich in der DDR aufgewachsen bin“, sagt die Rentnerin, die lange Jahre in Lubmin gewohnt hat, lachend.

An eine Begebenheit kann sich die ehemalige Erzieherin noch sehr gut erinnern: Katzenzungen aus dem Westen. In der Schokoladenpackung waren Motive hinterlegt, die ausgeschnitten ein Memory ergaben. „Meine Nichte und ich haben das so gern gespielt. Sie spricht noch heute davon und weiß genau, in welcher Ecke des Schranks ich es aufbewahrt hatte“, erzählt Siegrid Tusch.

Rückseiten alter OZ-Kalender

Memory begleitet sie nun auch im Rentenalter. Aus den Rückseiten zweier alter OZ-Kalender „Schöne Ostsee“, die die Fotos für die einzelnen Monate im Kleinformat zeigen, bastelte sie ein solches Spiel für ihren 80-jährigen Mann, der seit zwei Jahren aufgrund einer Demenzerkrankung im Schönberger DRK-Pflegeheim untergebracht ist.

Für eine weitere Bewohnerin, mit der sich ihr Mann im Speiseraum einen Tisch teilt, fertigte sie ebenso ein solches Spiel mit zwölf Fotopaaren. Die Bewohner dürfen mit der Lockerung in Corona-Zeiten nur von einer festen Person Besuch empfangen und mit den anderen Bewohnern nicht gemeinsam essen. Da sei ein solches Memory, „das man auch alleine spielen kann“, eine willkommene Abwechslung, sagt Siegrid Tusch.

Ehemann seit sechs Wochen nicht gesehen

Sie selbst hat ihren Mann, der vor seiner Erkrankung mit Keramik kreativ war, mehr als sechs Wochen nicht gesehen. „Telefonieren können wir nicht, da er sich nicht artikulieren kann“, bedauert sie. So blieben bisher nur liebe Zeilen auf Papier bei der Übergabe seiner Kleidung an das Pflegepersonal vor Ort im Heim und das Warten auf den nächsten persönlichen Kontakt, den sie nun in dieser Woche herbeisehnt.

Nun möchte Siegrid Tusch weitere Memory-Spiele basteln. „Die Mitarbeiter des Pflegeheims haben sich bereit erklärt, die einzelnen Teile zu laminieren, damit das Spiel abwaschbar und somit hygienischer ist. So kann es dann vielleicht auch mal von Zimmer zu Zimmer gereicht und später gemeinsam gespielt werden“, freut sie sich. Es rege nicht nur zum Gedächtnistraining, sondern auch zum Sprechen an.

Warten, bis sich die Situation entspannt

In ihrer Freizeit engagiert sich Siegrid Tusch bei den Landfrauen der Ortsgruppe Großenhof. „Dort sind wir auch sehr kreativ“, freut sich die 72-Jährige. So hätten die Frauen dort auch schon aus alten OZ-Kalendern Taschen gebastelt. Aufgrund der Corona-Krise sind gemeinsame Treffen und Veranstaltungen allerdings derzeit nicht möglich.

„Wir machen jedes Jahr auch eine Bildungsfahrt, die in diesem Jahr zum Biosphärenreservat Schaalsee führen sollte“, erklärt sie. Aber auch hier gilt: Warten, bis sich die besondere Situation entspannt. Langeweile kommt dennoch nicht auf, Siegrid Tusch sucht sich ihre Beschäftigung – und wenn es mit alten OZ-Kalendern ist.

Von Jana Franke