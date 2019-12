Boltenhagen/Lübeck

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagnachmittag zwischen 15.40 Uhr und 16.30 Uhr auf den Straßen zwischen Boltenhagen, Klütz, Dassow und Lübeck einen schwarzen VW Polo beobachtet haben, der mehrfach andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht haben soll. Nach Angaben der Polizei saß eine 82-Jährige am Steuer des Wagens. Die Senioren wurde nach der Alarmierung durch andere Autofahrer in Lübeck von der Polizei angehalten und kontrolliert. Sie sei nüchtern gewesen und habe nicht unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen gestanden, teilten die Beamten mit. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Nach Zeugenaussagen sei die Frau auf der gesamten Fahrstrecke mehrfach in starken Schlangenlinien gefahren. Dabei soll sie mehrfach über die Mittelleitlinie und in den Gegenverkehr gefahren. Autofahren hätten berichtet, dass einige Fahrzeuge nur durch riskante Ausweichmanöver einen Unfall hätten vermeiden können. Die 82-Jährige habe die Situationen offenbar nicht bemerkt. Bei der Fahrt soll sie auch eine rote Ampel überfahren haben.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sich zu melden. „Sollten Sie im Tatzeitraum auf der oben beschriebenen Strecke etwas beobachtet haben oder durch das Verhalten der Fahrzeugführerin geschädigt worden sein, wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer: 03881/7200, an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter: www.polizei.mvnet.de.“ Der Aufruf richtet sich insbesondere an den Fahrer eine größeren weißen Fahrzeuges (vermutlich SUV), welches sich laut Zeugenaussage im Gegenverkehr befand und gefährdet worden sein soll.

Von Michael Prochnow