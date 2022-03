Resolution gegen Ukraine-Krieg: Kreistagsfraktionen in  Nordwestmecklenburg verurteilen Angriff

Grevesmühlen

Gegen den Krieg in der Ukraine richtet sich eine gemeinsame Resolution der Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, Linken, Bündnis 90/Die Grünen, FDP/Piraten sowie „Ländlicher Raum, Umwelt und Landwirtschaft“ (LUL) in Nordwestmecklenburg. Kreistagspräsident Thomas Grote verlas die Erklärung auf einer Sitzung des Kreistags am Donnerstagabend.

Er erinnerte: „Vor genau vier Wochen erklärte der Staatspräsident der Russischen Föderation Wladimir Putin der Ukraine den Krieg.“ Seit diesem Tag sei die Welt eine andere. Es hätte sich wohl niemand in Nordwestmecklenburg vorstellen können, dass einmal wieder Krieg inmitten von Europa herrschen könnte. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und ein Verrat an der Menschlichkeit.

In der gemeinsamen Resolution heißt es weiter: „Die russische Arme greift die Ukraine an, Raketen zerstören Wohngebäude, Schulen, Theater, Kinos, Museen, Orte des täglichen Miteinanders. Panzer rollen durch die Straßen, Soldaten erschießen Menschen – Bilder, die uns alle verstören.“ Die sechs Kreistagsfraktionen würden den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russischen Föderation auf das demokratische Volk der Ukraine aufs Schärfste verurteilen und einen sofortigen Stopp jeglicher Kriegshandlunge fordern.

Kreistagspolitiker versprechen Geflüchteten Hilfe

Dieser Krieg bedeute eine Zeitenwende für Deutschland, für die Außenpolitik, die Verteidigungspolitik und die Energiepolitik. Er erfordere den Zusammenhalt Europas und der freien Welt, um sich dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin mit allen Mitteln entgegenzustellen. Die Folgen des Angriffskrieges würden ganz Europa erreichen: durch eine spürbare Verunsicherung der Bevölkerung und insbesondere durch fliehende Frauen und Kinder aus der Ukraine, die es geschafft haben, den Qualen des Krieges in ihrem Heimatland zu entkommen.

Die sechs Fraktionen versichern: „Europa, Deutschland und auch unser Landkreis Nordwestmecklenburg unterstützen diese Menschen mit allen Kräften.“Die Fluchtbewegung habe eine Welle der Solidarität, des Mitgefühls und der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung aus gelöst. Dafür dankten die sechs Fraktionen allen Helfern.

Die Politiker appellieren an die Kriegsparteien, ein schnelles Ende der militärischen Auseinandersetzung zu finden, die Waffen niederzulegen und in diplomatische Verhandlungen einzutreten, die wieder zu Frieden in der Ukraine führen können. Der Krieg müsse endlich ein Ende haben. Unterzeichnet wurde die Resolution von Thomas Grote sowie den Fraktionsvorsitzenden Michael Berkhahn (CDU), Christian Albeck (SPD), Björn Griese (Linke), Mathias Engling (Bündnis 90/Die Grünen), René Domke (FDP/Piraten) und Dietmar Hocke (LUL).

Von Jürgen Lenz