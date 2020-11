Schönberg/Parkentin

Ein Pferd versinkt immer mehr im Schlamm. Nur Kopf und Rücken schauen noch heraus. Wer befreit das Tier aus seiner Not? Die Feuerwehr. Die Rettungsaktion unweit von Törpt ist ein besonderer Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr in Schönberg ( Nordwestmecklenburg), die Jörn Stange seit 2013 leitet.

Es war am Vormittag des 22. Oktober 2016, als die Feuerwehren Schönberg und Neuleben/Boitin-Resdorf nach Törpt eilten. Einsatzstichwort: „Pferd im Graben.“ Männer stiegen in den Morast. Sie sicherten den Kopf des Tieres, sorgten dafür, dass er nicht versinkt. Dann versuchten sie, das Pferd mit Muskelkraft aus dem Graben zu drücken. Vergebens. Keine Wirkung.

Anzeige

Erfolgreiche Rettung mittels Maschinenkraft

Was also tun? Die Schönberger sprachen sich mit den Kameraden der Feuerwehr Neuleben/Boitin-Resdorf ab. Sie verlegten Schläuche unter den Rumpf des Tieres, banden Schlaufen und zogen das Pferd schließlich mit Maschinenkraft heraus. Ein Veterinärmediziner kümmert sich um das Tier. Die Feuerwehr berichtet: „Nach einer kurzen Ruhe- und Aufwärmphase halfen wir dem geretteten Pferd wieder auf die Beine, so dass es in die Stallung zurückgeführt werden konnte.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Erfolgreich war die Schönberger Feuerwehr auch nach dem Einschlag eines Blitzes in ein Storchennest in Roduchelstorf. Als die Brandschützer eintrafen, schauten nur noch die Füße des Vogels aus dem Nest. Ein Tierarzt traf ein. Er stieg in den Rettungskorb der Drehleiter und schwebte nach oben zum Nest. So konnte er sich in luftiger Höhe um den Storch kümmern.

Brandschützer im benachbarten Selmsdorf erinnern sich ebenfalls an eine Rettungsaktion für ein Tier. Sie befreiten eine Eule, die in einem Schornstein festsaß. Die Feuerwehr berichtet: „Eine ältere Dame, die ein Wohnhaus während der Abwesenheit der Besitzer betreut hat, stellte fest, dass eine Eule im Kamin festsaß und nicht mehr alleine herauskommen konnte.“ Der Vogel war lautstark durch den Schornstein nach unten gefallen. Feuerwehrleute holten ihn mithilfe einer Decke heraus, trugen ihn in den Garten und entließen ihn in die Freiheit. Ohne Probleme flog die Eule davon.

137 Einsatzkräfte um Mitternacht im Einsatz

210 Brandschützer, 18 Wehren, gut 17 Stunden Einsatz: Das riesige Feuer auf dem Recyclinghof in Parkentin hat im Juni 2018 nahezu alle freiwilligen Feuerwehren aus der Region sowie die Rostocker Berufsfeuerwehr in Atem gehalten. „Das war die größte Hausnummer, die wir je hatten“, erinnert sich Parkentins Wehrführer Daniel Dieckmann an die auch für ihn denkwürdigsten Stunden in seiner bisherigen Brandschutz-Laufbahn.

Großbrand auf der Deponie in Parkentin Quelle: Andreas Meyer

Um den gegen 21 Uhr entfachten Brand von rund 3000 Kubikmetern Recyclingmaterial nachhaltig zu löschen, mussten zwei Leitungen von einem Löschwasserteich bis zum Recyclinghof aufgebaut werden. Eine dritte Leitung wurde über den Pendelverkehr der Feuerwehren zu zwei Löschwasserentnahmestellen gewährleistet. In der Nacht hatte ein Landwirt die Kameraden mit einem Traktor und Wassertankwagen unterstützt. Mit einem kompakten Schaumangriff konnten die Flammen letztlich gegen 14.30 Uhr niedergeschlagen werden.

Konzentrierter Einsatz mit großem Erfolg

Das Problem: Mit zwei Radladern und einem Bagger musste der Abfall auseinandergezogen, jeder einzelne Kubikmeter angefasst werden, um alles abzulöschen – sonst hätten die Wehren das Feuer nicht aus bekommen. Um Mitternacht waren 137 Einsatzkräfte vor Ort, im weiteren Verlauf und am Morgen wurden Wehren nachalarmiert, um erschöpfte Feuerwehrleute abzulösen.

Lesen Sie auch: Stecken geblieben: Feuerwehr Gägelow befreit Kind aus Klettergerüst

Der Betreuungszug des Deutschen Roten Kreuzes hatte die Versorgung der Einsatzkräfte in der Nacht gesichert, das Frühstück organisierte die damalige Bürgermeisterin Gabriele Kalweit, um das Mittagessen kümmerte sich die Alba Nord GmbH.

Ein konzertierter Einsatz mit großem Erfolg: Denn für den Recycling- und Umweltdienstleister Alba war außer einer Beschädigung am Schleppdach kein größerer Schaden entstanden. „Ich habe auch noch mal bei den älteren Mitgliedern unserer Feuerwehr nachgefragt“, sagt Parkentins Wehrführer Daniel Dieckmann. „Aber auch in ihrer Erinnerung gab es solch ein Ereignis bei uns in der Gemeinde bis dahin noch nicht.“

Schweine aus der Anlage getrieben

Den wohl denkwürdigsten Einsatz haben die Feuerwehrleute in Losten bei Bad Kleinen vor ein paar Jahren erlebt: Sie wurden zu einem Brand in der dortigen Schweinemastanlage gerufen. Was den ehrenamtlichen Rettern bei ihrer Arbeit wohl nicht so oft passiert: „Sie mussten bei diesem Einsatz die Schweine aus der Anlage treiben. So was erlebt man nicht unbedingt jeden Tag“, berichtet Wehrführerin Patricia Bunke.

Patricia Bunke ist die Wehrführerin der Freiwilligen Feuerwehr Losten. Quelle: Michaela Krohn

Einen weiteren tierischen Einsatz habe es mal bei der Berufsfeuerwehr in Wismar gegeben. Unter dem Stichwort „Tierrettung“ eilten sie zum Einsatzort, nachdem ein Anrufer berichtete, dass sich die Katze der Nachbarn, die er gerade füttern wollte, eigenartig verhalte, fauche und irgendwie anders aussehe. „Am Ende stellte sich heraus, es war keine Katze, sondern ein Waschbär“, erzählt Patricia Bunke.

In Erinnerung bleiben bei den Feuerwehrleuten aber oft auch schlimme Erlebnisse. „Bei einem unserer Kameraden hatte es selbst im Haus gebrannt. Seine Frau war noch im Haus, konnte aber zum Glück gerettet werden und der Einsatz ist gut ausgegangen“, sagt Lostens Wehrführerin. Auch Stephan Hoffmann, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Friedenshof, erinnert sich vor allem an die weniger schönen Einsätze. „In diesem Jahr war es extrem“, berichtet Hoffmann.

Zwei Einsätze beim Holzverarbeiter Egger in Wismar

Gleich zwei längere Einsätze habe es beim Holzverarbeiter Egger in Wismar gegeben. Zweimal mussten die Retter auch in das Wohngebiet am Friedenshof in die Straße An der Mole ausrücken. Dort brannten Wohnungen. „Da hatten wir sehr viel zu tun und es ist auch immer eine besondere Situation, wenn die Bewohner, die vielleicht gerade ihre Wohnung verloren haben, betreut werden müssen“, sagt der erfahrene Feuerwehrmann.

Auf dem Firmengelände von Egger in Wismar war ein Holzhaufen in Brand geraten. Quelle: Facebook

Auch im Wismarer Stadtteil Wendorf habe es in diesem Jahr schon einen schweren Wohnungsbrand gegeben. Ebenso mussten die Retter zu einem Lkw-Brand auf der A 20 eilen. „Zudem mussten wir zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten ausrücken“, berichtet Stephan Hoffmann.

Bemerkenswert sei zudem: „Wir sind in diesem Jahr sehr oft ausgerückt, wenn Heimrauchmelder angesprungen sind. Diese Einsätze haben deutlich zugenommen.“ Der Grund ist oft ein Klassiker im Feuerwehralltag: angebranntes Essen auf dem Herd.

Versehentlich Notfall-Armband ausgelöst

„Diese schöne, zwischenmenschliche Anekdote erzähle ich immer gerne“, sagt Sascha Hähnlein, Fachleiter beim Deutschen Roten Kreuz in der Rostocker Augustenstraße. Vor ungefähr drei Jahren führte ihn ein Notruf raus aus der Hansestadt, zu einem Haus in einer Dorfstraße Nummer 1.

Doch die Suche gestaltete sich schwierig. Auch die umliegenden Hausnummern halfen nicht bei der Suche. Sie seien entweder kaum leserlich oder gar nicht vorhanden gewesen. „Wir fanden dieses Haus einfach nicht“, erinnert sich der 30-Jährige. „Das Problem mit den fehlenden Hausnummern haben wir immer mal wieder.“

Lesen Sie auch: Rettung aus größter Not: Mann steckt bei Doberan stundenlang im Moor fest

Um keine Zeit zu verlieren, sprachen die Einsatzkräfte eine ältere Dame an, die gerade die Hecke in ihrem Vorgarten schnitt. Die beiden Rettungssanitäter fragten sie nach der gesuchten Hausnummer. „Sie schaute uns entgeistert an. ‚Die Hausnummer 1? Das bin doch ich!‘“, erzählt Hähnlein schmunzelnd.

Ratlos überlegten sie gemeinsam, wie der Notruf nach Rostock gekommen sein könnte. Dann die Lösung: Der Hausnotruf wurde durch ein Notfall-Armband der Dame ausgelöst, erklärt Hähnlein, der seit 2010 im Rettungsdienst arbeitet. „Sie muss versehentlich drauf gedrückt haben, als sie mit der Heckenschere arbeitete.“

Sascha Hähnlein (30) ist für den DRK als Rettungssanitäter in Rostock unterwegs. Quelle: Stefanie Ploch

Nachdem die hinterlegten Notrufkontakte nicht erreicht werden konnten, schrillten schließlich die Alarmglocken in der Rettungswache des DRK. Peinlich berührt habe die Frau die Einsatzkräfte in ihr Haus eingeladen. „Dennoch hat sie sich gefreut, mal wieder mit jemandem zu reden“, erzählt der Rettungssanitäter, der in einer Schicht bis zu zehn Einsätze fährt.

Lesen Sie auch

Sonst sei sie oft allein gewesen. Bei Kaffee und Kuchen haben die Einsatzkräfte dann mit der älteren Frau eine kleine Pause eingelegt und sich mit ihr unterhalten. So hätten sie zumindest zwischenmenschlich helfen können, meint der Rostocker. „Wir haben uns zwar sofort wieder verfügbar für Einsätze gemeldet, als klar war, dass es der Frau gut geht. Aber wir haben auch gesagt, dass wir gerne länger dort bleiben würden.“

Sascha Hähnlein wusste schon in seiner Jugend, dass er gern Rettungssanitäter werden möchte. Und bei solchen kleinen Erlebnissen weiß er Tag um Tag wieder, warum er seinen Job gerne macht, erzählt er.

Von Michaela Krohn, Stefanie Ploch, Jessica Glauser, Lennart Plottke, Jürgen Lenz