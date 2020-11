Rehna

Torsten Richter leitet den einzigen Pilzverein in Mecklenburg-Vorpommern. „Die Saison ist diesmal sehr speziell“, sagt der Vorsitzende des Rehnaer Pilzvereins „ Heinrich Sternberg“. Nach drei trockenen Sommern sprießen die Maronen, Steinpilze und Stockschwämmchen nicht so üppig wie sonst.

Speziell ist die Saison aber noch aus einem anderen Grund. „Das Corona-Jahr hat auf vielen Aktivitäten des Pilzvereins seinen Stempel aufgedrückt“, berichtet Torsten Richter. Der Verein bemühe sich, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Wegen Corona keine öffentlichen Pilzwanderungen

Er kann bis auf Weiteres keine öffentlichen Pilzwanderungen anbieten. Ebenfalls unter sich blieben die Mitglieder am traditionellen Tag der Pilze. Nur wer im Verein ist, konnte diesmal 120 Sorten bewundern. So wird der 19. Tag der Pilze den Mitgliedern als ein ganz besonderer in Erinnerung bleiben. Sie bauten die Ausstellung nicht wie sonst im Kloster Rehna auf, sondern im Freien hinter dem Deutschen Haus. Auch das wegen Corona.

Der Vorsitzende Torsten Richter (58) präsentiert einen Korb voller Pilze. Quelle: Jürgen Lenz

Mit dabei war Ingrid Bissert. Die 77-Jährige interessierte sich bereits für Pilze, als sie noch in Thüringen wohnte. 2018 zog sie nach Grevesmühlen. Sie sagt: „Ich freue mich, dass ich hier oben einen Pilzverein gefunden habe.“ Ingrid Bissert geht bei Pilzwanderungen mit, lernt immer wieder neue Sorten kennen. Der Maronenröhrling ist ihr Lieblingspilz.

Verein will Vergiftungen verhindern

Ein wichtiges Ziel verfolgen die Pilzfreunde auch in der Corona-Zeit: Vergiftungen vermeiden. „Wir wollen Aufklärungsarbeit leisten, damit mehr Leute sicher sammeln“, sagt Torsten Richter. Der Verein vermittelt Wissen zum Bestimmen von Pilzen. Er fördert den Naturschutz, klärt über ökologische Zusammenhänge auf, erforscht den Bestand in heimischen Fluren und Wäldern. Mitglieder halten fest, welche Arten sie wo finden und wie der Zustand ist.

Ingrid Bissert (77) aus Grevesmühlen mag am liebsten Maronen. Quelle: Jürgen Lenz

Relativ häufig finden sie in dieser Saison Hallimasche und Stockschwämmchen. Torsten Richter betont: „Hallimasche muss man vor dem dem Essen abkochen.“ Pilzexperten raten auch dazu, vor dem Zubereiten von Hallimasch die Stiele zu entfernen, weil sie auch nach dem Kochen noch giftig sein können. Gekocht werden sollten sie mindestens 15 Minuten, um sie genießbar zu machen. Das Kochwasser sollte nicht weiterverwendet werden.

Experte informiert über Pilzfunde Sachkundige Auskunft über mitgebrachte Pilzfunde gibt’s von Pilzberater Reinhold Krakow. Zu finden ist er in der Wismarer Pilzberatungsstelle „Der Steinpilz“, ABC-Straße 21, montags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, dienstags von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 16 bis 18 Uhr. Telefonisch ist Reinhold Krakow unter der Nummer 03841/228917 zu erreichen, per E-Mail unter steinpilz.wismar@t-online.de, in sehr wichtigen Fällen auch erreichbar unter der Handynummer 0173/6977219

Der Herrnburger Karl Brüning hat mit der schwierigen Pilzsaison keine großen Probleme. „Man muss flexibel sein. Wenn man viele Sorten kennt, findet man auch welche“, sagt der 69-Jährige. Er ist seit 15 Jahren Mitglied des Vereins „ Heinrich Sternberg.“ Pilze sammelt er vor allem in der Nähe von Herrnburg, aber auch in der Prignitz.

Mitgliederzahl wächst

Das Interesse am einzigen Pilzverein in Mecklenburg-Vorpommern leidet in der Corona-Zeit nicht. 85 Mitglieder gehören ihm jetzt an. Das sind fünf mehr als vor einem Jahr. Die Pilzfreunde leben in einem Gebiet, das von Wismar über Grevesmühlen, Dassow, Schönberg und Schattin bis nach Hamburg reicht.

18 Frauen und Männer gründeten den Pilzverein „ Heinrich Sternberg“ vor 17 Jahren. Der Namensgeber war Biologielehrer – wie auch Torsten Richter, sein Nachfolger.

Von Jürgen Lenz