Rehna

Frische Spuren im Schnee haben einen Mopeddieb in Rehna (Nordwestmecklenburg) verraten. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilt, hatte der Eigentümer den Verlust des Zweirades, das er am Straßenrand abgestellt hatte, am Montagabend bemerkt.

Der 30-Jährige folgte daraufhin den Reifenspuren, da es zu der Zeit kräftig geschneit hatte. Die markante Spur endete an einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Thälmann-Straße. Zusammen mit der Polizei wurde ein Kellerverschlag kontrolliert, in dem das Moped auch versteckt wurde. Gegen den 25-jährigen Kellernutzer wird wegen Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

