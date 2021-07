Grevesmühlen

Sie sehen mächtig aus und schießen innerhalb weniger Monate mehrere Meter in die Höhe, doch der Riesen-Bärenklau, auch Herkulesstaude genannt, ist gefährlich. Wer mit dem Saft der Pflanze in Berührung kommt und dann Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann schwere Verbrennungen mit Blasenbildung erleiden. Daher warnen die Bauhöfe in der Region und bitten darum, Riesen-Bärenklau zu melden, sofern er an öffentlichen Wegen wuchert.

Riesen-Bärenklau-Feld in Niederklütz

„Das größte Vorkommen haben wir hier in der Region wohl in Niederklütz“, sagt Gerrit Uhle, Diplom-Biologe aus Grevesmühlen und Mitglied im Nabu Nordwestmecklenburg. Das bestätigt auch Daniel Jenner, Leiter des Klützer Bauhofes. „Dort wachsen die Pflanzen aber auf einem Privatgrundstück“, sagt Jenner. Dort sei der Bauhof nicht zuständig. Allerdings könnte sich der Riesen-Bärenklau von dem Grundstück auch ausbreiten und dann Straßen und Wege erreichen. „Eine weitere Stelle gibt es noch im Wald bei Schloss Bothmer“, sagt Daniel Jenner.

Im Ortsteil Niederklütz der Stadt Klütz wächst viel Riesen-Bärenklau auf einem Privatgrundstück. Quelle: Malte Behnk

Einzelne Pflanzen werden schnell bekämpft

Im benachbarten Ostseebad Boltenhagen gibt es bisher keine Probleme mit der Pflanze, die ursprünglich aus dem Kaukasus stammt und als sogenannte Neophyten eingeschleppt wurden. „Ganz vereinzelt wächst mal etwas, aber das haben wir dann im Griff“, sagt Boltenhagens Bauhofleiter, Jens-Erwin Kläve.

Eingewanderte Pflanzen und Tiere Als Neobiota bezeichnet man Arten, die sich mit menschlicher Einflussnahme in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie zuvor nicht heimisch waren. Neobiotische Pflanzen nennt man Neophyten, neobiotische Tiere Neozoen und neobiotische Pilze Neomyceten. Zu den wichtigsten Transportmitteln für Neobiota gehört heute der weltweite Güterverkehr, der die unbeabsichtigte Verschleppung von Neobiota ermöglicht. Der Riesen-Bärenklau zählt zu den Neophyten. Bekannte Neozoen sind zum Beispiel der Waschbär, der Marderhund und der Nandu.

Vorkommen in und um Grevesmühlen

Auch in Grevesmühlen und der Umgebung gibt es nur kleine Felder der Pflanze, die sich dann aber nicht an Wegen oder im öffentlichen Raum befinden. „Aber am Hamburger Berg Richtung Questin wachsen sie, am Landweg nach Santow, bei Barendorf und an den Wiesen der Burdenow auch“, sagt Ingo Pecat vom Grevesmühlener Bauhof, der auch für das Umland mit zuständig ist. Auch auf dem Gelände der Stadt Grevesmühlen für pflanzliche Abfälle an der Sandstraße ist ein Riesen-Bärenklau in die Höhe geschossen und macht seinem Namen alle Ehre. Auf einem kleinen Hügel ist er etwa zwei Meter hoch.

Riesen-Bärenklau breitet sich aus. Die Pflanze kann schnell zwei Meter hoch werden. Quelle: Malte Behnk

Pflanzen sind extrem hartnäckig

Doch die ungewollte Pflanze einfach komplett abzuschneiden, würde nur kurz helfen. „Wenn man sie jetzt kappt, verhält sich die eigentlich einjährige Pflanze, als wäre sie mehrjährig und sie treibt wieder aus und bildet neue Samen“, erklärt Gerrit Uhle. „Es hilft aber, wenn die großen Dolden abgeschnitten werden, sobald sich aus den Blüten Samen gebildet haben“, sagt Uhle. Dann könne sich die Pflanze zumindest nicht weiter ausbreiten. Um sie komplett zu entfernen, müsste die Wurzel aufwendig ausgegraben werden.

Reste müssen verbrannt werden

Laut Bundesamt für Naturschutz gehört der Riesen-Bärenklau zu den am meisten bekämpften Neophyten. In den meisten Fällen blieben die Maßnahmen jedoch erfolglos. In Gebieten, in denen der Bärenklau bereits zahlreich vorkommt, können Bekämpfungsmaßnahmen durch Samennachschub schnell zu regelmäßigen Pflegemaßnahmen werden. Hier ist eine völlige Ausrottung der Art kein realistisches Ziel. Einzelpflanzen oder kleine Bestände können im Frühjahr, spätestens Mitte April, oder im Herbst ausgegraben und durch Abstechen der Wurzel unterhalb der Erdoberfläche abgetötet werden. Die Reste der Pflanzen müssen in jedem Fall verbrannt werden, um ein neues Keimen zu verhindern.

Riesen-Bärenklau melden

Auch wenn Mitarbeiter des Bauhofs aus Grevesmühlen regelmäßig in ihrem Gebiet unterwegs sind, bittet Ingo Pecat Bürger, sich beim Bauamt oder in der Stadtverwaltung zu melden, wenn sie einen Riesen-Bärenklau entdecken, der für Spaziergänger oder spielende Kinder gefährlich werden könnte. So sehen es auch in anderen Gemeinden die Bauhofleiter.

Der Japanische Staudenknöterich wuchert unglaublich schnell Quelle: Malte Behnk

Probleme mit wucherndem Grün

Ingo Pecat hat aber auch mit anderen Pflanzen zu kämpfen, die eingeschleppt wurden. „Es gibt inzwischen sehr viele invasive Pflanzen“, sagt auch Gerrit Uhle. „Einige vermehren sich sehr schnell und können andere Pflanzen verdrängen“, sagt der Biologe. Dazu zähle der Japanische Staudenknöterich, der mit großen herzförmigen Blättern auffällt und selbst auf Parkplätzen wuchern kann. Diese Pflanze ist zwar nicht giftig, aber sie breitet sich rasant aus.

Von Malte Behnk