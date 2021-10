Riesengarnelen in Grevesmühlen stehen auf Beethoven: Das steckt dahinter

Grevesmühlen

Leise ist es in der Garnelenfarm Am Baarsee 7 im Gewerbegebiet Nordwest in Grevesmühlen. Krach oder gar Lärm mögen die heranwachsenden Garnelen nicht, wie Rupert Baur, Vorstandsvorsitzender der Hansegarnelen AG Hamburg, erzählt. Musik allerdings, wie zum Beispiel von Beethoven, wirke da beruhigend auf diese Tiere.

Und deshalb läuft normalerweise klassische Musik in den tropisch aufgeheizten Räumen des Unternehmens. Nur für einen Termin mit der Presse wird die Musikanlage für kurze Zeit ausgeschaltet.

Zwölf Doppelbecken mit biologischen Kläranlagen

Einiges hat sich getan, seitdem die Hansegarnelen AG Hamburg das Gebäude der insolventen Firma Cristalle-Garnelen am Standort Grevesmühlen zu Beginn des vergangenen Jahres kaufte. Das Unternehmen liegt direkt neben der ersten Garnelenfarm, die in Grevesmühlen ihren Betrieb aufgenommen hatte. Cara Royal mit Geschäftsführer York Dyckerhoff produziert seit 2014 erfolgreich Riesengarnelen.

Larven aus Sachsen Eines der großen Probleme der Garnelenzucht ist der Nachschub an Larven. Früher kamen die Tiere ausschließlich aus den USA, die Firma Cara Royal bezieht den Nachschub allerdings inzwischen ebenso wie Hansegarnelen von Friedrich Tietze von der Firma Suburban Seafood aus Nebelschütz in Sachsen. 15 Farmen beliefert der Jungunternehmer inzwischen in Europa, die beiden Garnelenfarmen in Grevesmühlen gehören inzwischen ebenso zu seinen Kunden wie Zuchtstationen in Österreich, Litauen, Dänemark und anderen umliegenden Ländern. Innerhalb weniger Stunden werden die Larven ausgeliefert, die zwischen 10 und 20 Tage alt sind. Erfahrungsgemäß wachsen rund 60 Prozent der eingesetzten Larven zu erntereifen Garnelen mit etwa 25 Gramm Lebendgewicht heran.

Ohne Antibiotika und Futterzusätze

Jetzt gibt es Konkurrenz aus der Nachbarschaft mit dem Hamburger Unternehmen. Im Mai begannen die umfangreichen Umbauarbeiten. Dazu gehörte auch eine Neuaufteilung der Becken, die jahrelang ungenutzt waren. Gab es vorher vier Becken mit einer Länge von jeweils 35 Metern und einer Breite von fünf Metern, so sind es jetzt zwölf Doppelbecken. Doppelbecken deshalb, weil damit ein kompletter Kreislauf der für das Heranwachsen der Garnelen notwendigen Vorgänge gewährleitet werde, erklärt der Geschäftsführer.

Das Gewerbegebiet Nordwest in Grevesmühlen, dort befinden sich unter anderem zwei Garnelenfarmen, vorn die Hansegarnelen AG, dahinter Cara Royal von York Dyckerhoff. Quelle: Michael Prochnow

Ähnlich wie bei York Dyckerhoff legen die Züchter Wert auf Qualität bei der Ware. Weder Antibiotika noch künstliche Zusätze sind im Fischfutter enthalten, wie Baur berichtet. Es würde auch den Tieren im gesamten Prozess ihrer Entwicklung schaden. Denn die Garnelen sind äußerst empfindlich. So hat jedes Becken eine biologische Kläranlage.

Im ersten Reinigungsschritt sorgen Bakterien dafür, dass aus dem Ammonium beim Stoffwechsel der Garnelen erst Nitrit und dann Nitrat entsteht, so Baur. Das Nitrat werde dann im zweiten Reinigungsschritt zu Stickstoff. Der bleibt aber nicht im Wasser, sondern entweicht und die Garnelen bekommen sauberes Wasser mit Sauerstoff, der für sie ebenfalls lebensnotwendig ist.

Eigene Larvenzucht ist das Ziel

Winzig und kaum sichtbar sind die gerade einmal ein bis zwei Millimeter langen und 0,01 Gramm leichten als kleine Garnelen bezeichneten Shrimps bei ihrer Ankunft in Grevesmühlen. Bezogen werden sie nach Aussage von Baur von drei Standorten in Europa und den USA. Er verweist darauf, dass man für die Zukunft auch an einer eigenen Reproduktion interessiert sei. In Grevesmühlen wird es in zwei Becken mit weiblichen und männlichen Tiere ausprobiert.

„Ich bin sehr zufrieden“, fasst Rupert Baur die ersten Monate seit Anlaufen des Betriebes in Grevesmühlen zusammen. Nach den Umbaumaßnahmen waren hier im September die ersten Garnelen eingesetzt worden. Einen erstmaligen Verkauf hatte es im Dezember 2020 gegeben.

Ernte nur auf Bestellung

„Wir ernten nur auf Bestellung“, so Baur. Damit werden die Tiere – sie wiegen bei der Ernte nach vier bis sechs Monaten zwischen 20 und 25 Gramm – keinen unnötigen Belastungen oder gar Stress ausgesetzt. Außerdem sei die Frische garantiert. Schwimmen die Garnelen vorher im Becken bei der Wassertemperatur von etwa 29 Grad, werden sie bei null bis zwei Grad verschickt. Der Temperaturwechsel geschieht nicht abrupt, sondern zieht sich über einen längeren Zeitraum hin.

So wird vor sieben Uhr gefischt, abgeholt werden die Tiere aber erst um 14 Uhr. Geerntet wird dann dienstags und donnerstags, die Anlieferung erfolgt dann jeweils mittwochs und freitags. Alles ab einer Menge von 220 Gramm, wobei das Kilogramm Garnelen 88,60 Euro kostet. Ein stolzer Preis, der nach Aussage von Baur aber durchaus gerechtfertigt sei. Zum einen wären diese nicht mit tiefgefrorenen Garnelen aus Supermärkten vergleichbar.

Außerdem würde man für die Produktion von einem Kilogramm Garnelen zum Beispiel lediglich 30 bis 50 Liter Wasser benötigen. Bei einem Kilogramm Rindfleisch sind es dagegen 15 bis 16 Kubikmeter, wie Baur vorrechnet. Bis zu 160 Kilogramm Garnelen in der Woche sollen einmal in der Garnelenfarm in Grevesmühlen produziert werden, aktuell ist es die Hälfte.

Von Dirk Hoffmann