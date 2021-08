Niendorf

Tomaten oder auch anderes Gemüse mit rekordverdächtigen Größen hatten die Ulicniks in Niendorf an der Wohlenberger Wiek in den vergangenen Jahren schon einige Male in ihrem Gewächshaus, wie Karin Ulicnik erzählt. Doch dieses Mal musste selbst die Oma staunen, was ihr sechsjähriger Enkel Erik da für eine große Gurke entdeckte.

Sie war 53 Zentimeter lang und wog 1,3 Kilogramm. Das sei schon außergewöhnlich, so Karin Ulicnik. Sie spricht von einer Super-Ernte in diesem Jahr. Dazu noch mit diesem Prachtexemplar von einer Gurke. Eine handelsübliche Salatgurke wiegt übrigens zwischen 300 und 500 Gramm.

Von Dirk Hoffmann