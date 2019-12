Riesentanne als Geschenk für das Hospiz

Bernstorf

Der Verein „Tätowierte gegen Krebs“ hat das Hospiz in Bernstorf erneut unterstützt. Zum 1. Advent wurde eine acht Meter hohe Tanne angeliefert, die anschließend von den Unterstützern und Mitarbeitern des Hospizes geschmückt wurde. „Als der Verein auf uns zu kam, um zu fragen, wie sie unseren Gästen eine Freude machen können, haben wir erst einmal überlegt“, erzählt Isabelle Röhr von der Hospizleitung. „Denn am Lebensende sind häufig nicht mehr materielle Dinge entscheidend, sondern schöne gemeinsame Momente. Daher fanden wir die Idee, einen großen Tannenbaum vor dem Schloss aufzustellen, an dem sich sowohl unsere Gäste als auch die Dorfbewohner freuen können, sehr schön.“

Fünf Jahre gibt es das Hospiz bereits

In diesem Jahr feiert das Team von Isabell Röhr bereits das fünfte Weihnachtsfest mit den Gästen. „Die erste Weihnachtskarte haben wir sogar schon vor sieben Jahren versandt. Damals ist Schloss Bernstorf langsam wieder aus seinem Dornröschenschlaf erwacht“, erinnert sie sich. Aus diesen Erinnerungen ist inzwischen Band III der Schriftenreihe entstanden, der in der kommenden Woche erscheint. Im dritten Teil der Geschichte geht es um den Weg von einer Ruine zum Schloss (Bauphase 2010 bis 2014, Autoren sind Wolfgang Röhr und Isabelle Röhr) sowie die Schulgeschichte von Jeese (1802 bis 1945, Autor Eckart Redersborg). Band III ist ab dem 13. Dezember im Hospiz Schloss Bernstorf zum Preis von 19,95 Euro zu erwerben, Bestellungen an die E-Mailadresse: crome@schloss-bernstorf.de.

Von Michael Prochnow