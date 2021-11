Riesentyp aus NWM: Warum Olly Kuhnert Hilfsgüter nach Lettland bringt

Grevesmühlen/Malchow

Die vierte Coronawelle rollt über das Land, an der polnisch-weißrussischen Grenze eskaliert der Streit um die Flüchtlinge. Doch Olly Kunert plant dennoch den nächsten Hilfstransport nach Dagda in Lettland. „Ich bin geimpft, wir halten uns an die Regeln, und vor Ort haben wir nur Kontakt zu unseren Leuten“, erzählt der Unternehmer aus Nordwestmecklenburg, der in Malchow auf Poel lebt und beruflich oft in Grevesmühlen zu tun hat. Am Sonnabend haben Olly Kunert und Mitglieder der Lidahilfe, auch dort ist der Unternehmer aktiv, den ersten Lastwagen beladen. Dienstagnacht rollt ein Sattelschlepper auf den Hof in Grevesmühlen, dort werden die Säcke mit Kleidung, Möbel, Musikinstrumente und die vielen anderen Hilfsgüter verladen. Ganz wichtig: Kartonweise Süßigkeiten für die Kinder in Lettland hat Olly Kunert immer an Bord. Sponsoren aus der Region versorgen ihn damit. „Macht einfach Spaß, in die lachenden Gesichter der Kinder zu schauen.“ Nächsten Sonntag ist er wieder zurück, wenn alles nach Plan läuft.

Von OZ