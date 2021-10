Dassow/Grevesmühlen

Doppelte Straßennamen sind in Mecklenburg-Vorpommern keine Seltenheit. Dadurch, dass viele Dörfer in der Vergangenheit zusammengefasst wurden und damit dieselbe Postleitzahl erhielten, gibt es nicht nur die Dorfstraße oft mehrfach. Das sorgt für Probleme – aber auch eine Umbenennung hat Folgen.

Mirko Friedrich aus Dassow hat erfahren, was die Änderung eines Straßennamens für einen Anlieger nach sich ziehen kann. Er berichtet: „Für mich war es nur mit Kosten und Arbeit verbunden.“ Der 50-Jährige hofft, dass es anderen Bürgern nicht so ergeht wie ihm, nachdem aus der Grevesmühlener Straße vor seinem Malerbetrieb die Bahnhofstraße wurde.

Bald könnten jedoch auch Einwohner und Firmen in Dörfern betroffen sein, die zu Dassow gehören. Der Ausschuss für Mobilität, Ordnung, Klimaschutz und Wirtschaft empfiehlt den Stadtvertretern, die Namen von fünf Straßen zu ändern. Sie kommen mehrfach in der Stadt und ihren Ortsteilen vor.

Eine Dassower Straße gibt es bisher in Harkensee und Prieschendorf, eine Straße „Am Hof“ in Groß Voigtshagen und Johannstorf, eine Friedensstraße in Dassow und Harkensee, eine Schulstraße in Benckendorf und Harkensee, eine Seestraße in Barendorf und Johannstorf.

Geändert werden sollen die Namen der Dassower Straße in Prieschendorf, der Friedensstraße in Harkensee, der Schulstraße in Benckendorf sowie der Seestraße und der Straße „Am Hof“ in Johannstorf. Die Ausschussmitglieder entschieden sich in allen Fällen für die Straße, in der weniger Anlieger betroffen sein werden.

Anwohner können neue Straßennamen vorschlagen

Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) kündigt den endgültigen Beschluss der Stadtvertreter für den 23. November an. Der Ausschuss für Mobilität, Ordnung, Klimaschutz und Wirtschaft wird voraussichtlich am 2. November über die künftigen Namen beraten und sich Wünsche von Einwohnern anhören. Vorschläge können Bürger aber auch schriftlich machen. Möglich ist das per E-Mail unter c.waack@schoenberger-land.de und per Post unter Amt Schönberger Land, Fachbereich 3, Herrn Waack, Dassower Straße 4, 23 923 Schönberg.

In der Stadt Schönberg landeten auch schon Lieferanten, die zu Mirko Friedrich wollten. Dort gibt es nämlich seit vielen Jahren eine Bahnhofstraße. Auf den Karten von Navigationsgeräten existiert dagegen in Dassow noch keine Straße mit diesem Namen.

„Lieferanten finden die Bahnhofstraße nicht“

Mirko Friedrich berichtet: „Lieferanten finden die Bahnhofstraße nicht und landen irgendwo.“ Für zusätzliche Verwirrung sorgt die neue Hausnummer des Betriebs. Die hat das Amt ebenfalls geändert.

Was soll ein Lastwagenfahrer machen, wenn er die Grevesmühlener Straße rauf- und runterfährt, aber Mirko Friedrichs Betrieb nicht findet? Am besten in der Firma anrufen. Dort bekommt der Lieferant den Tipp, die alte Adresse einzugeben, also nicht „Bahnhofstraße 12“, sondern „Grevesmühlener Straße 17b“. Dann klappt’s. Mirko Friedrich ist sicher: „Das alles ändert sich nicht, solange der neue Straßenname nicht in den Navis ist.“

„Mehrfach vorkommende Straßennamen sind ein riesiges Problem“, sagt Annett Pahl (SPD), Bürgermeisterin in Dassow. Quelle: Jürgen Lenz

Straßen kommen in Dassow und anderen Kommunen mehrfach vor, weil in der Vergangenheit Dörfer eingemeindet wurden und mehrere Gemeinden fusionierten. Die Stadt Schönberg hatte nach der Eingemeindung einiger Orte zur DDR-Zeit sieben Dorfstraßen. Damals war das kein Problem, denn Zusteller arbeiteten meist viele Jahre in einem Gebiet. Sie wussten, wer wo wohnt. Heute ist das anders.

Briefe kommen in der falschen Friedensstraße an

So sieht es auch das Schweriner Innenministerium. In einem Brief an die Landräte und unteren Rechtsaufsichtsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern schrieb es bereits 2014: „Mehrfach vorkommende Straßennamen führen bei der Deutschen Post und anderen Logistik- und Postunternehmen zu Schwierigkeiten.“ Die richtige Sortierung und Zustellung werde erschwert. Auch seien eindeutige Adressen wichtig, wenn Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr ein Haus suchen.

Karl-Hermann Hey wohnt in der Friedensstraße 6 in Harkensee. Er berichtet: „Ich bekomme oft Post, die an die Friedensstraße 6 gehen soll.“ Nachbarn ergehe es ähnlich.

Mirko Friedrich (50) führt einen Malerbetrieb in Dassow. Er ist von den negativen Folgen einer Straßenumbenennung betroffen. Quelle: Dirk Hoffmann

„Mehrfach vorkommende Straßennamen sind ein riesiges Problem“, sagt Annett Pahl. Sie bekomme immer wieder die Information, dass Postsendungen nicht ankommen – oder verspätet. Für eindeutige Adressen zu sorgen, sei sinnvoll. Tatsache sei aber auch, dass sich gerade Betriebe an umbenannten Straßen um viel kümmern müssen.

„Es war mit allerlei Nervereien verbunden“

Mirko Friedrich nennt Beispiele, was zu erledigen ist: Visitenkarten und Briefbögen neu drucken, Aufschriften auf Lieferfahrzeugen und Werbeplanen ändern, Adressen auf Internetseiten korrigieren. Der Malermeister berichtet: „Es war mit allerlei Nervereien verbunden.“

Mit einigem Aufwand hat auch derjenige zu rechnen, der keinen Betrieb führt. Die neue Adresse muss zahlreichen Firmen und Versicherungen mitgeteilt werden. Die Änderung des Personalausweises ist kostenlos, die der Kfz-Papiere dagegen nicht. Benachrichtigungen über neue Straßennamen schickt die Amtsverwaltung Schönberger Land nach eigenen Angaben an die Rettungsleitstelle, den Abfallwirtschaftsbetrieb, das Grundbuchamt, das Finanzamt, die Telekom und die Eon edis AG. Darum muss sich der Bürger also nicht kümmern.

Einige Gemeindevertretungen lehnen neue Straßennamen ab

Doppelte Straßennamen kommen nicht nur in der Stadt Dassow vor, sondern in vielen Kommunen. Die politischen Vertreter gehen damit unterschiedlich um. In Lockwisch, Grieben, Zehmen, Klein Siemz, Torisdorf, Retelsdorf, Groß Bünsdorf und vielen anderen Orten im Schönberger Land wurden Straßen umbenannt.

Anwohner von ehemaligen Haupt- und Dorfstraßen im Schönberger Land berichten, dass die Umbenennung in den ersten Monaten zu Problemen führte. Paket- und Postzusteller fanden in vielen Fällen die neue Adresse nicht.

Aufruf der Kommunen: Bürger sollen den Ortsteil angeben

In Grevesmühlen Land doppeln sich noch einige Straßennamen – und auch in der Stadt Grevesmühlen mit ihren Ortsteilen. Die Verwaltung erklärt auf Anfrage: „In den Gremien wurde zum Teil gegen die Umbenennung von Straßen entschieden, da dies auch mit Kosten sowohl für Gemeinde als auch für Einwohnerinnen und Einwohner verbunden ist.“ Bürger wurden aufgerufen, unbedingt ihren Ortsteil anzugeben.

Auch im Klützer Winkel kommen einige Straßennamen mehrfach vor. Nach Auskunft der Amtsverwaltung wurde das Schreiben des Innenministeriums an die Gemeinden weitergereicht. Die Gemeindevertretungen stimmten jedoch gegen neue Namen. Es gebe keine großen Probleme, hieß es.

In Harkensee hat Karl-Hermann Hey Verständnis dafür, dass Straßen umbenannt werden. Er sagt; „Es wäre wohl notwendig, aber man muss mit den Leuten reden.“ Heys Vorschlag: Die Stadt Dassow lädt zu Anwohnerversammlungen ein. Er habe noch nie gehört, dass ein Rettungswagen falsch fuhr.

Von Jürgen Lenz