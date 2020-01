Robert Carl Blank will Grevesmühlen verzaubern

Grevesmühlen

„Melodien, die im Ohr bleiben.“ Oder: „Jede Nummer ein kleines Juwel.“ Die Pressestimmen zu Robert Carl Blank können sich sehen lassen. Er darf sich ohne Übertreibung in die Riege angesagter amerikanischer Singer und Songwriter einreihen. Wer sich davon überzeugen möchte, sollte am Freitag, dem 24. Januar, im Café Kaffeebrenner im Grevesmühlener Bahnhofsgebäude vorbeischauen. Von 20 bis 23 Uhr will der Musiker mit seiner Stimme und Gitarre das Publikum verzaubern. Karten gibt es ab sofort im Café oder online unter www.cafe-kaffeebrenner.de.

Der Fallschirmspringer aus Hamburg gibt in seinen Liedern seine Erfahrung wieder und strahlt das Freiheitsgefühl mit jeder Pore aus. Unberührt von den Bequemlichkeiten des bürgerlichen Lebens reist Robert Carl Blank bepackt mit einer Batterie von akustischen Gitarren, einem Fallschirm und einer dicken Portion Soul das ganze Jahr über durch die Welt, sammelt Material, beobachtet und schreibt seine Eindrücke und Erfahrungen als codierte Reiseberichte nieder. Sein fünftes Studioalbum „The Poet“ ist im Herbst vergangenen Jahres auf den Markt gekommen.

Von Jana Franke