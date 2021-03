Roggenstorf: Als der kleinste Karnevalverein berühmt wurde

Roggenstorf

– Als der Erste Männer-Tanz-Verein der Gemeinde Roggenstorf 2011 verkündete, dass es in dem Jahr eigentlich keine Faschingsfeier geben sollte, weil die Mitglieder sehr mit ihren eigenen Familien beschäftigt waren, gab es Protest unter den Bürgern und es wurde doch gefeiert. Eine Situation, die sich die Narren zu Corona-Zeiten gewünscht hätten. Es wurde gefeiert. Zwar kein Fasching, aber eine Frauentagsparty, bei der auch Herren erwünscht waren.

Männerballett war der Ursprung

Stars war bei der Party wie auch sonst der Ursprung des Vereins: Das Männerballett. Der erste Männer-Tanz-Verein der Gemeinde Roggenstorf ist laut seiner Mitglieder einer der kleinsten eingetragenen Karnevalsvereine in Norddeutschland.

Elf aktive Mitglieder

Nicht mehr als elf aktive Mitglieder, sechs Männer und fünf Frauen, bescherten der Gemeinde Roggenstorf seit 2006 einen eigenen Karnevalsverein. Die Idee sei aus dem Männerballett entstanden, erklärt die Vereinsvorsitzende Yvonne Kirsch. „Eigentlich hatten sich unsere Jungs nur ein spaßiges Geburtstagsgeschenk für Freunde ausdenken wollen.“ Die Männer, eingeschnürt in Kleider und auf High Heels stöckelnd kamen an. So gut, dass sie schließlich weiter für Spaß sorgen wollten und einen Verein gegründet haben. Das war vor fast fünf Jahren.

Berühmt durch Zeitung und Regionalfernsehen

Die eigentliche Erfolgsgeschichte der Narren beginnt vor zwei Jahren. Da zeigten sich die „Jungs“, wie Yvonne Kirsch „ihre“ Narren nennt, zum ersten Mal beim Schönberger Männerballett. „Wir waren neu und der kleinste Verein, doch dann waren wir in der Zeitung und im Regionalfernsehen“, erinnert sich Yvonne Kirsch. Ein Jahr später tritt das Roggenstorfer Männerballett wieder in Schönberg auf. Mit Erfolg. Diesmal reicht es sogar für einen dritten Platz – für den jungen und kleinen Karnevalsverein ein enormer Erfolg.

Das ganze Dorf hilft mit

Im Dorf fasst jeder mit an, zum Beispiel um Kostüme zu nähen. 2011 gab es auch schon eine Mädchengarde, aus der einmal eine Prinzengarde werden könnte. Der Verein entwickelte sich. Die Mädchen waren damals zwölf bis 14 Jahre jung. Ein Tanzmariechen gab es nicht, und auch auf einen Elferrat musste der „1. MTV 06 GemRogg“ verzichten. Die Jecken zeigten sich aber erfinderisch: 2010 vergangenen Jahr hatten sie sich das Tanzmariechen aus Damshagen geborgt, im Tausch gegen das Männerballett. Und der Elferrat wird zuweilen von Dorfbewohnern besetzt – ehrenamtlich sozusagen. „Es gibt für uns eben unheimlich viel Arbeit“, sagte Yvonne Kirsch.

